„Die Schlacht von Sachsenkam“: Benefizspiel zum 10-Jährigen des Fanclubs Bavaria Oberland

Von: Viktoria Gray

Sind in der heißen Phase und freuen sich auf ein spannendes Spiel: (v.l.) Stefan Lachner, Andreas Rammler, Benny Lauth, Mike Fischer und Tommy Eberl. © Viktoria Gray

Sachsenkam – Zum zehnjährigen Bestehen des Fanclubs Bavaria Oberland ist Großes geplant. Zum Jubiläum, 9. bis 10. Juli, treffen auf dem Sachsenkamer Sportplatz Landkreis-Legenden aufeinander.

Dabei geht der Erlös aus der Veranstaltung an einen guten Zweck. „Wir sind in der heißen Phase und ich freue mich total“, erklärte Andreas Rammler, der nicht nur der Vorstand des Fanclubs Bavaria Oberland, sondern auch Sachsenkams Bürgermeister ist, bei der Vorstellung des Events.

Ehemaliger deutscher Nationalspieler Benny Lauth dabei

Sinn und Zweck ist nicht nur ein Jubiläum zu feiern: Hinter dem Bananenflanken-Verein verstecken sich nämlich berühmte Persönlichkeiten und Sportlegenden wie Benny Lauth, der erklärte, wofür die Organisation steht. „Wir ermöglichen auch körperbehinderten Kindern das Fußballspielen, die sonst in einem normalen Fußballverein vielleicht nicht mitspielen können.“ Der Erlös des Spiels fließe in den Bananenflanken-Verein.

Anstoß am 9. Juli um 14 Uhr auf dem Sportplatz Sachsenkam

Das Jubiläumswochenende beginnt am Samstagabend, 9. Juli, mit einem kulinarischen Budenzauber. Am Sonntag, 10. Juli, soll das Legendenspiel folgen, Anstoß ist um 14 Uhr. Trotz der guten Sache, die hinter dem Spiel steckt, kam aber auch der Spaß bei dem Termin nicht zu kurz: „Das wird das Benefizspiel mit den meisten roten Karten in der Geschichte. Man wird es auch die Schlacht von Sachsenkam nennen“, scherzte Rammler.

Am Ende zähle auch alles drum herum, warf Lauth ein. Denn in der Halbzeit können auch die Kinder ihr Spiel machen. „Das ist das Highlight des Spiels“, erklärte er. So können die Kids mit den Prominenten Fußballspielen oder Fotos machen. Mit welchen Spielern die Teams besetzt werden, stehe noch nicht fest. „Dafür ist es noch zu früh“, erklärte der ehemalige Fußballprofi. Er verriet jedoch, dass Flo Weber, der Schlagzeuger von den Sportfreunden Stiller schon sein Interesse bekundet hätte.

Landrat Josef Niedermaier steht selbst im Tor

Auf der Seite der Landkreis-Legenden wusste man schon mehr. So soll Landrat Josef Niedermaier für die elf im Tor stehen. Außerdem soll der hiesige Schauspieler Klaus Steinbacher mitspielen, vorausgesetzt sein Knie sei dann in Ordnung. „Da werden alle Register gezogen“, lachte Tommy Eberl. Tickets gibt es online auf www.etix.com und im Vorverkauf beim Gasthof Neuwirt in Sachsenkam. Zudem informiert der Verein Bavaria Oberland auf seiner Facebook-Seite über aktuelle Veranstaltungen.