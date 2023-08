Mehrere Langfinger in Tölz und Umgebung unterwegs

Von: Michaela Schubert

Töpfermarkt, Baustelle und Schuppen: An diesen Plätzen waren Diebe im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen rege zugange. © David Inderlied/dpa/Illustration

Bad Tölz - In den vergangen zehn Tagen ist es im Tölzer Landkreis gleich zu mehreren Diebstählen gekommen. Von Teppichen bis hin zu einem Benzinfugenschneider konnten Langfinger einiges gebrauchen.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Tölz ereigneten sich die Diebstähle vom 11. August bis 20. August in Bad Tölz und Umgebung. Zugeschlagen wurde auf dem Töpfermarkt, einer Baustelle und in einem Schuppen.

Bad Tölz: Dreister Diebstahl auf dem Töpfermarkt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19./20. August) sind mehrere Teppiche von einem Verkaufsstand auf dem Töpfermarkt auf der Marktstraße gestohlen worden. Der Stand war durch eine Plane abgedeckt. Das Diebesgut wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Bad Tölz: Diebstahl von Baustelle

Bereits in der Zeit vom 11. bis 16. August ist von einer Baustelle an der Jahnstraße in Bad Tölz ein Benzinfugenschneider entwendet worden. Aufgrund der Größe und Schwere des Geräts müsste ein größeres Fahrzeug zum Abtransport verwendet worden sein. Der Wert des Diebesgutes beträgt 1.200 Euro. Geschädigt ist eine Baufirma aus Lenggries.

Reichersbeuern: Diebstahl aus Schuppen

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch wurden aus einem Schuppen in der Bahnhofstraße mehrere Werkzeuge in Höhe von circa 600 Euro entwendet. Geschädigt ist ein 51-jähriger Reichersbeurer.

Zeugen gesucht Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die Angaben zu den oben genannten Diebstählen machen können, sind dazu angehalten, sich an die Polizei Bad Tölz unter Telefon 08041/761060 zu wenden.