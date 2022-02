„Unser gemeinsamer Gegner ist das Virus, nicht die Politik“

Digitale „Tölzer Erklärung“ ruft Bürger für „Zusammenhalt und für Demokratie“ auf

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Gegendemo zu den „Spaziergängern“ auf der Tölzer Marktstraße. © Archiv/Daniel Wegscheider

Bad Tölz - Die Initiatoren der Gegendemos zu den „Spaziergängen“ in Bad Tölz starten digitalen Widerspruch mit ihrer „Tölzer Erklärung“ im Internet.



Seit einigen Wochen finden im Landkreis am Montagabend die sogenannten Spaziergänge von Kritikern der geltenden Corona-Maßnahmen statt – insbesondere ein stummer Protest gegen die Impfkampagne. Zeitgleich versammelten sich auch angemeldete Demonstranten, die Befürworter der Corona-Regeln (wir berichteten). Die Initiatoren dieser Gegendemo aus Bad Tölz rufen nun Online zum Widerspruch auf.

„Wir fordern die Spaziergänger auf, in den demokratischen Diskurs zurückzukehren“

Die Beteiligten der Gegendemos zu den „Spaziergängen“ in Bad Tölz stehen aktuell nicht mehr auf der Marktstraße. Ihre Argumente haben sie nun ins Internet verlegt. Dort bitten die Initiatoren der „Tölzer Erklärung für Demokratie und Zusammenhalt“, die SPD-Kreisrätin Filiz Cetin, Sebastian Garreis und Andreas Richter, zusammen mit 25 Erstunterzeichnern um digitale Unterzeichnung auf der Onlineplattform www.openpetition.de. Insbesondere deshalb, weil das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen größere Demonstrationen derzeit auf der Straße nicht zulässt.

„Wir fordern die Spaziergänger auf, in den demokratischen Diskurs zurückzukehren“, heißt es in der Erklärung. „Und ihre Vorbehalte gegen eine mögliche Impfpflicht oder ihre Kritik an staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie unter Einhaltung des Versammlungsrechtes und unter Minimierung von gesundheitlichen Risiken zu äußern.“



Und weiter: „In den Krankenhäusern der Region arbeiten Mediziner:innen und Pflegepersonal am Limit.“ Die Mehrheit der Menschen in der Region verhalte sich „vernünftig, solidarisch und rücksichtsvoll“. Wie die deutschlandweite Impfquote von 75 Prozent zeige.

„Unser gemeinsamer Gegner ist das Virus, nicht die Politik“

Die Initiatoren wollen durch die Unterzeichnung der „Tölzer Erklärung“ den Zusammenhalt in der Zivilgesellschaft stärken. Das Scheiben endet mit der Aussage:„Unser gemeinsamer Gegner ist ein Virus, nicht die Politik und nicht unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger.Zeigen wir Solidarität und halten wir zusammen. Für uns, für unsere Zukunft, für unsere Demokratie und ein baldiges Ende der Pandemie.“