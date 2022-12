„Digitales Rathaus“: Gemeinde Wackersberg ermöglicht Bürgern digitalen Zugang zu Anträgen

Von: Ewald Scheitterer

Gemeinde Wackersberg ermöglicht Bürgern digitalen Zugang zu Anträgen. © Michaela Schubert

Wackersberg – Einen großen Schritt in Sachen „Digitales Rathaus“ hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung in die Wege geleitet.

Nach dem Online-Zugangsgesetz hat das Gremium nun einhellig beschlossen, ihren Technik Dienstleister „Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern“ (AKDB) zu beauftragen, das Formularcenter in Verbindung mit dem „BayernPortal“ für die Gemeinde Wackersberg einzurichten.

Damit soll es Bürgern ermöglicht werden, online Formulare einzureichen. „Der Vorteil für den Bürger und auch für die Verwaltung ist, dass wir eine höhere Daten-Qualität erreichen und damit Anträge schneller verarbeiten können“, erklärte Martin Gams, der geschäftsleitende Beamte im Rathaus. Vor allem werde dem Bürger dabei gleich mitgeteilt, welche Dokumente er im Einzelfall für sein Anliegen mit einreichen muss.



Künftig kann der Bürger 20 Online-Dienste im Netz nutzen

Derzeit umfasst das Formularcenter über 300 verschiedene Anträge, „aber davon brauchen wir rund 280 nicht oder nur in ganz seltenen Fällen“, so Gams. Geplant ist, dass in Wackersberg an die 20 Online-Dienste miteingebunden werden, die dann vom Bürger auch im Internet genutzt werden können.



Abzüglich der staatlichen Förderung für das „Digitale Rathaus“ werden auf die Gemeinde für die Einrichtung einmalige Kosten von etwa 2.200 Euro zu kommen. Darüber hinaus werden für Pflege und Wartung der digitalen Dienstleistungen noch einmal knapp 100 Euro monatlich fällig.



Nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats soll die Online-Anbindung von der Firma AKDB bald umgesetzt werden. Gams rechnet damit, dass sich das Ganze bis zum Beginn des kommenden Jahres hinziehen wird. In dem Zusammenhang merkte Barbara Camelly an, dass die offizielle Internet-Präsenz der Gemeinde Wackersberg eher „einer Baustelle gleicht“. Auch das soll in nächster Zeit behoben werden.