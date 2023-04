Angebot für Junge

Doppelwechsel im Kloster Benediktbeuern: Neue Führungsriege ab August

Benediktbeuern - Im Kloster Benediktbeuern der Salesianer Don Boscos steht ein doppelter Personalwechsel bevor. Das betrifft Direktor und Einrichtungsleiter.

Eine neue Doppelspitze bekommt das Kloster Benediktbeuern zum 15. August. Dann löst der 58-jährige Pater Heinz Menz SDB den bisherigen Direktor der Mitbrüdergemeinschaft im Kloster, Pater Lothar Bily SDB (70), ab. Welche Aufgaben der 70-jährige Bily nun übernimmt, darüber könne man zum jetzigen Zeitpunkt und angesichts der relativ frischen Entscheidung noch keine Aussage machen, heißt es auf Nachfrage vom Kloster.

Der 58-jährige Franz Wasensteiner, Leiter des Aktionszentrums und seit zwei Jahren stellvertretender Einrichtungsleiter des Klosters, rückt als neuer Einrichtungsleiter auf und tritt die Nachfolge von Pater Claudius Amann SDB an. Der 66-jährige Amann verlässt nach mehr als 45 Jahren das oberbayerische Kloster, um neuer Direktor der Mitbrüdergemeinschaft in Aschau am Inn zu werden.

Die anstehenden Personalwechsel hatte der Provinzial der Salesianer Don Boscos, Pater Reinhard Gesing SDB, in München bekannt gegeben. Über mögliche Veränderungen in den Aufgabenbereichen, Verantwortlichkeiten sowie Zuständigkeiten innerhalb der Klostergemeinschaft und ihrer angeschlossenen Einrichtungen „werde zu gegebener Zeit entschieden“, teilt Katrin Birk, Sprecherin des Klosters Benediktbeuern mit.

Diplomierter Theologe

Franz Wasensteiner sei dem Kloster seit nunmehr fast 30 Jahren fest verbunden. Hier begann er 1994 im Aktionszentrum (AZ), der Jugendbildungsstätte im Kloster Benediktbeuern, als Bildungsreferent und arbeitete zudem einige Jahre als Bildungsreferent im Jugendpastoralinstitut (JPI). Bereits seit 15 Jahren leitet der 58-jährige das Aktionszentrum. Seit zehn Jahren trägt er die Gesamtleitung von AZ und Don-Bosco-Jugendherberge. Zusätzlich fungiert der diplomierte Theologe seit 2021 als stellvertretender Einrichtungsleiter in Benediktbeuern.



Angebot für Junge

In seiner neuen Rolle als Leiter des Klosters setzt Wasensteiner seinen Fokus klar auf die Jugendarbeit: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, betont er. Das Kloster sei ein Ort für die Jugend, an dem junge Menschen Orientierung und Kraft für ihre Lebensgestaltung finden. „Mein Ziel ist es, in enger Kooperation mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die bestehenden Angebote für junge Menschen weiter auszubauen und dafür zu sorgen, dass das Kloster dies auch wirtschaftlich gut tragen kann.“

Vertraut mit dem Kloster

Auch Pater Heinz Menz sei bereits mit dem Kloster Benediktbeuern vertraut, sagt Birk. Nach seiner Ewigen Profess 1986 studierte er hier bis 1994 Soziale Arbeit an der KSFH (heute KSH) Benediktbeuern sowie Theologie an der damaligen Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTH). Nach seiner Priesterweihe 1995 arbeitete der 1965 in Schwaben geborene, in diversen Don-Bosco-Einrichtungen. Menz war unter anderem als Internatserzieher, Religionslehrer, (Jugend-)Pastoralbeauftragter und Seelsorger. Seit 2017 ist er Direktor der Salesianer Don Boscos und stellvertretender Gesamtleiter im Berufsbildungs- und Jugendwerk Don Bosco Aschau am Inn, Mitglied des Provinzialrats der Deutschen Provinz der Salesianer Don Boscos und Provinzbeauftragter für die Don-Bosco-Familie, gibt die Sprecherin Auskunft.

Kloster mit „Ausstrahlungskraft“

Auch Menz freut sich auf die neue Aufgabe. „Hier liegt es an uns, als Mitbrüder in der aktuellen Zeit stets den Sinn unseres Tuns zu erkennen, um so Zeugnis ablegen zu können, von dem, was uns die Botschaft Jesu schenkt.“ So werde er sein Bestes dafür tun, dass der Ort des Klosters Benediktbeuern „auch weiterhin eine Ausstrahlungskraft hat, die gerade junge Menschen und Menschen jeglicher Generation mit dem eigenen Leben und seiner Sinnhaftigkeit in Verbindung bringt.“

Wechseltermin ist traditionell

Zum Datum des bevorstehenden Wechsels erläutert Birk: „Der 15. August ist traditionell der Beginn der Amtszeit für die neu- und wieder ernannten Direktoren in der Deutschen Provinz der Salesianer Don Boscos.“ Die Ernennung erfolgt durch den Provinzial mit Zustimmung seines Rates und des Generaloberen in Rom, Don Ángel Fernández Artime SDB, mit dem Generalrat. Hinweise, die der Rat durch eine Befragung unter den Mitbrüdern der Provinz erhalten hat, werden berücksichtigt. Die Amtszeit dauert drei Jahre und kann für eine weitere dreijährige Amtszeit in derselben Hausgemeinschaft bestätigt werden.