Einwände zu Parkplätzen

Dorfplatz in Benediktbeuern: Verhaltene Resonanz auf Pläne

Von: Christine Weikert

Wichtig für Brauchtum und Ortsbild in Benediktbeuern: Der Maibaum am jetzigen Standort. © Christine Weikert

Benediktbeuern – Knapp 100 Bürger ließen sich die Entwürfe in Benediktbeuern vorstellen. Erste Rückmeldungen fielen recht unterschiedlich aus, zeigten aber Knackpunkte.

„Die gute Stube Benediktbeuerns“ soll er sein, der Bereich vom Dorfplatz über die Dorfstraße bis zur Alexander-Thalhuber-Straße. Ob der Begriff jetzt schon zutrifft oder erst noch viel geschehen muss, bis auch Ortsfremde das „Wohnzimmer Benediktbeuerns“ als solches erkennen, darüber herrschte im Saal unterschiedliche Meinung. Für Peter Oster, Bauoberrat beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) und Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung, war die Sache klar: „Der Dorfplatz ist nur an Feiertagen erkennbar, wenn die Parkplätze vorm Pfarrhof gesperrt sind.“

Auch Planer Bertram Mooser aus Kaufbeuren fand, der „sogenannte Dorfplatz“ sei für Fremde nicht erkennbar. Mit den Entwürfen wolle man den Platz mit dem schönen Ensemble aus Pfarrhof, Gasthof zur Post und Maibaum „wieder zu einem Platz machen“, sagte Mooser und gab die Devise aus: „Blechkisten raus, Maibaum rein.“

Zwei Varianten

Moosers Mitarbeiter Friedrich Levin stellte die Entwürfe vor. Für den Dorfplatz gibt es dabei zwei Alternativen: Variante 1 holt den „wunderschönen, prächtigen Maibaum“ in den neuen Dorfplatz rein, wo ein versenkbarer Maibaumständer eingebaut wird. Der freiwerdende Platz vorm Gasthof zur Post erhält dafür einen Biergartencharakter samt zweistufiger Terrasse und vier neuen Kastanienbäumen. Variante 2 belässt den Maibaum wo er ist und pflanzt nur halb so viel Grün.



Die restlichen Maßnahmen sind bei beiden Varianten gleich: Dorfstraße nach Süden verschwingen, Fahrbahnbreite von neun auf sechs Meter verringern, Pflasterung der Gehwege und eines Fahrbahnabschnitts im Bereich des Dorfplatzes. Dort sollen Parkplätze verschwinden, Kurzzeitparken ist am Fahrbahnrand möglich. Die Längsparker entlang des Gasthofs bleiben, neue, unversiegelte Parkflächen werden im Rückraum der Kirche und bei der „Obst-Tankstelle“ an der Tölzer Straße (die Einbahnstraße werden soll) geschaffen. Der Dorfbach soll als Quelltopf sichtbar sein, die Mauer am Kriegerdenkmal wird entfernt, vor dem Pfarramt neue Bäume gepflanzt.



Auch die Abschnitte im weiteren Verlauf der Dorfstraße, über Häusernstraße, Alexander-Thalhuber-Straße bis zum Mariabrunnweg stellte Levin vor. Unter anderem sollen dort Pflasterstreifen die Fahrbahn optisch verengen, Kurven den Verkehr verlangsamen, drei Zentimeter niedrige Fahrbahnränder das Überfahren bei Begegnungsverkehr ermöglichen und ein zweiter Quelltopf angelegt werden. Der Verkehr vom Oberdorf soll vermehrt über die Asamstraße fließen und über die Ludlmühlstraße, die zur B11 durchgezogen wird. Dies würde die Dorfstraße entlasten, was allerdings bei einem Anwohner der Asamstraße auf wenig Begeisterung stieß.



Die Rückmeldungen aus den Reihen der Bürger fielen konträr aus. Das leise Plätschern des stellenweise freigelegten Dorfbachs fand teils Anklang, wurde teils abgelehnt („wir brauchen keine Wasserspiele“). Auch beim Kopfsteinpflaster gab es Differenzen. Einige votierten für leiseren Asphalt, andere sahen dadurch das charakteristische Dorfbild in Gefahr und befürchteten eine „Rennbahn.“

Einwände zu Parkplätzen

Einwände gab es zu den gekappten Parkplätzen („die parken kreuz und quer, nicht wie eingezeichnet“), zur Fällung der alten Kastanie an der Asamstraße und dem niedrigen Bordstein bei Starkregen. Fragen gab es auch zu Fahrradverkehr, Tempo 30 und öffentlichen WCs. Einem Bürger gingen die Entwürfe für einen „idealen Dorfplatz“ nicht weit genug. „Es wurde bloß der Maibaum versetzt, sonst passiert nicht so viel“, fand er. Geht es nach den Maibaumburschen, bleibt auch der Maibaum an seinem alten Platz – aus Tradition und wegen der guten Sichtbarkeit von den Verkehrsachsen, wie der Sprecher der Maibaumburschen erklärte.



Amtsvertreter Peter Oster notierte alle Rückmeldungen und wies darauf hin, dass die Vorstellungen der Kirchenverwaltung als wichtigster Grundstückseigentümer gewisse planerische Grenzen setzt. Auch müsse die Finanzierbarkeit gewährleistet sein. „Das Vorhaben ist auf drei Millionen netto gedeckelt“, betonte Oster. Was im Vorentwurf angedacht war, sei bei den heutigen Baupreisen nicht zu erreichen. Man müsse also Abstriche bei den Baumaßnahmen machen, „aber nicht in gestalterischen Dingen“, hob er hervor und unterstrich: „Wir sind keine Sanierungsbehörde, sondern wollen Lebens- und Aufenthaltsqualität gestalten.“



Die Neugestaltung der „guten Stube“ ist in drei Abschnitte gegliedert, beginnend mit der maroden Dorfstraße. Baubeginn ist laut Oster „nicht vor 2024“. Zunächst können die Planentwürfe an drei Donnerstagen (13., 20. und 27. Oktober) in der Tourist-Info erneut eingesehen und Meinungen dazu abgegeben werden. „Das Besondere an der Dorferneuerung ist, dass die Bürger daran mitwirken“, resümierte Oster – auch wenn freilich nicht jeder Wunsch realisiert werden könne.