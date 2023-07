2020 wurde im Bundestag über die Widerspruchslösung diskutiert und scheiterte

Dramatisch wenig Organspenden: 10. Reni-Forum in der Fachklinik Bad Heilbrunn

Von: Patrick Staar

Die Not in Sachen Organspende ist groß. Das verdeutlichte Hans Neft, Leiter des Transplantations-Referats im bayerischen Gesundheitsministerium, bei der Fachtagung in Bad Heilbrunn. © Patrick Staar

Bad Heilbrunn - Derzeit geltenden Regelungen zur Organspende ein einziges Desaster – darin waren sich alle Referenten beim Reni-Forum in der Bad Heilbrunner Fachklinik einig.

Sie hoffen, dass die sogenannte Widerspruchslösung noch mal auf die politische Tagesordnung kommt, damit der dramatische Mangel an Spenderorganen gelindert wird.

Notlage: in Bayern gibt es nur noch 110 bis 150 Organspender pro Jahr

Wie groß die Notlage ist, verdeutlichte Hans Neft, Leiter des Transplantations-Referats im bayerischen Gesundheitsministerium. Pro Jahr gebe es in Bayern nur noch 110 bis 150 Organspender, in den vergangenen zehn Jahren sei ihre Zahl um 30 Prozent gesunken. Im Rest der Republik sehe es nicht besser aus. 2.700 Spendern stehen 8.500 Menschen auf Wartelisten gegenüber.

Dabei sei in den vergangenen Jahren einiges unternommen worden. So habe Bayern als erstes Bundesland Transplantations-Beauftragte an den Krankenhäusern eingeführt. Zudem würden die Organ-Entnahmen inzwischen deutlich höher vergütet. „An den finanziellen Rahmenbedingungen sollte keine Organ-Transplantation mehr scheitern“, sagte Neft.

Organspende-Kampagnen: Zusammenschluss von 70 Institutionen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Nicht zuletzt seien viele große Organspende-Kampagnen gestartet worden. 70 Institutionen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hätten sich zusammengeschlossen, um für eine „Kultur der Organspende“ zu werben. Es habe sich allerdings gezeigt, dass die geltende „erweiterte Zustimmungslösung“ nicht für eine solche Kultur sorgt.



Zur Erläuterung: Die „erweiterte Zustimmungslösung“ besagt, dass eine Organspende grundsätzlich nur dann möglich ist, wenn der mögliche Spender zu Lebzeiten eingewilligt hat oder sein nächster Angehöriger zustimmt.

2020 wurde im Bundestag über die Widerspruchslösung diskutiert und scheiterte

2020 wurde im Bundestag auch über die Widerspruchslösung diskutiert. Sie besagt, dass Organe von Verstorbenen entnommen werden dürfen, wenn sich diese zu Lebzeiten nicht ausdrücklich dagegen ausgesprochen haben. Dass die Widerspruchslösung im Januar 2020 im Bundestag gescheitert ist, „sei ein herber Schlag für die Patienten auf der Warteliste und ihre Angehörigen“ gewesen, sagte Neft.

Ein Großteil der Bevölkerung sei für diese Lösung, verfassungsrechtlich spreche nichts dagegen, der Ethikrat habe die Widerspruchslösung ebenfalls befürwortet. Bayern würde nun gemeinsam mit Baden-Württemberg und Hessen versuchen, dieses Thema erneut auf die politische Tagesordnung zu bringen: „Aber das ist kein ganz einfaches Unterfangen“, sagte Neft: „Die Freien Wähler haben da erhebliche Vorbehalte.“ Der Schlüssel zur Lösung liege auf der Bundesebene.

Jeder 1.000. leide unter einem „terminalen Nierenversagen“

Dem stimmte Bernhard Banas, Leiter des Transplantationszentrums am Universitätsklinikum Regensburg, zu. Rund zehn Prozent der Weltbevölkerung würden an chronischen Nierenerkrankungen leiden, viele Betroffene seien sich dessen gar nicht bewusst. Jeder 1.000. leide unter einem „terminalen Nierenversagen“, sprich einem dauerhaften Versagen der Nierenfunktion. Diese Patienten könnten nur mit einer Dialyse oder einem Spenderorgan überleben.



Allerdings sinke bei Dialysepatienten die Lebenserwartung „dramatisch“. Ein 20-jähriger Dialysepatient müsse damit rechnen, dass er kaum älter wird als 45 Jahre. Menschen mit Spenderniere hätten statistisch gesehen eine doppelt so hohe Lebenserwartung. Es sei wahrscheinlicher, dass in Deutschland ein Dialyse-Patient verstirbt, als dass er eine Spenderniere bekommt.

In anderen europäischen Ländern Organspenderzahlen doppelt so hoch

Banas: „Wenn ich mich mit Kollegen im Ausland unterhalte, verstehen die nicht, was wir uns hier als Gesellschaft antun.“ In vielen anderen europäischen Ländern seien die Organspenderzahlen doppelt so hoch, in Spanien gebe es sogar dreimal mehr Spender. „Die Situation hier ist eine Katastrophe“, sagte Banas. Er führte dies auch darauf zurück, dass Nieren-Patienten keine starke Lobby haben.



Doris Gerbig, Chefärztin an der Bad Heilbrunner Fachklinik, wollte wissen, woran die Widerspruchslösung im Januar 2020 im Bundestag gescheitert ist: „Es war ein politischer Fehler, das nicht mit der Regierungsmehrheit durchzusetzen, sondern in eine offene Abstimmung zu gehen“, antwortete Banas.

Mit der AfD kooperiere niemand, daher seien zehn Prozent der Stimmen schon mal verloren gewesen. Die CDU/CSU und die SPD hätten so abgestimmt, wie es vorherrschende Meinung in der Bevölkerung ist – mit knapper Mehrheit für die Widerspruchslösung.