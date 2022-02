Drei Maskierte richten in Tölzer Metzgerei Schaden von 50.000 Euro an

Von: Daniel Wegscheider

Die Überwachungskamera der Metzgerei Rottenwallner filmt wie sich die Einbrecher ihren Weg durchs Gebäude bahnen. © privat

Bad Tölz – Seit einem Einbruch in der Tölzer Metzgerei Rottenwallner fahndet die Polizei nach drei unbekannten Männern.

Drei vermummte Einbrecher steigen in die Metzgerei Rottenwallner in Bad Tölz ein. Dort wüten sie drei Stunden lang. Die Überwachungskamera hat alles aufgezeichnet. Seit dem Einbruch fahndet die Polizei nach den unbekannten Männern – bisher ohne Erfolg.



Das Gefilmte gleicht einer TV-Szene aus „Aktenzeichen XY ungelöst“: Die Videoaufzeichnung in der Metzgerei Rottenwallner am Tölzer Gewerbering zeigt wie am Sonntag, 16. Januar, zwischen 0.34 und 3.35 Uhr das maskierte Trio durch das Gebäude randaliert. Sie nahmen dabei einen Feuerlöscher mit und besprühten einige Türen sowie den Boden.



Die ersten Aufnahmen filmen, wie die Unbekannten erst einmal an der Vordertür gescheitert waren. Daraufhin schlägt ein Täter aber das Fenster hinter der Metzgerei ein und lässt seine beiden Komplizen über den Notausgang in die Metzgerei herein.



Täter stehlen auch wertvolle Medaille

Während der drei Stunden durchsuchten die Täter laut Polizei sämtliche Räume der Firma, „hierbei wurden mehrere verschlossenen Türen gewaltsam mit einem blauen Brecheisen aufgehebelt“.

Da der Thekenbereich verschlossen war, zerstörten sie eine weitere Scheibe und gelangten so auch in diesen Teil des Geschäfts. Dort klauten sie Bargeld in Höhe von 315 Euro aus den Geldschubläden.

Doch der Sachschaden ist weit höher, wie Klaus Rottenwallner betont: Der Metzgerei-Inhaber schätzt diesen auf rund 50.000 Euro. „Auch die Medaille für den Bundesehrenpreis vom Landwirtschaftsministerium haben sie gestohlen“, bedauert er und hofft nun, dass die Videobänder zur Verurteilung der Täter führen.



Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum am Gewerbering 16 etwas „auffälliges“ bemerkt haben, sich bei der Inspektion Bad Tölz unter Tel: 08041/76106-0 zu melden. Durch die Bewegungsmelder war das Gebäude der Metzgerei Rottenwallner zur Tatzeit hell beleuchtet.