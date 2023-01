Stolze 3.488 Feuerwehrmitglieder verzeichnet der Landkreis

Landkreis-Feuerwehren ziehen am Dreikönigstag Bilanz von 2022

Im vollbesetzten Tölzer Kurhaus fand nach zweijähriger Pause erstmals wieder die Dreikönigsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Bad Tölz-Wolfratshausen statt. Unter den Ehrengästen war auch Altlandrat Manfred Nagler. © Karl Bock

Bad Tölz – Der Termin ist immer der gleiche: am Dreikönigstag treffen sich die Führungskräfte der 58 Landkreis-Feuerwehren im Tölzer Kurhaus zur Verbandsversammlung.

Die Feuerwehrler ziehen am Dreikönigstag Bilanz über das abgelaufene Jahr. Zuletzt hatte es coronabedingt zwei Jahre Pause gegeben. Deshalb freuten sich die Kommandanten und ihre Stellvertreter sowie die Bürgermeister als Vertreter der Gemeinden umso mehr, wieder in Präsenz tagen zu können. Für den im August 2020 gewählten Kreisbrandrat Erich Zengerle (54) aus Egling war es am vergangenen Freitag die erste Dreikönigsversammlung in dieser Funktion.

Die Feuerwehren im Landkreis wurden im abgelaufenen Jahr insgesamt 2.355 Mal alarmiert, wobei 200 Fehlalarme eingerechnet sind. Insgesamt gab es 29 Groß- und 60 Mittelbrände, ein Großaufgebot rückte am 5. Juli zum Tölzer Kolberbräu an der Marktstraße aus, wo es in der Küche eine Verpuffung gegeben hatte. Schlimmer war das Feuer am 25. November in einem Haus nahe der Gaißacher Straße in Bad Tölz, wobei der Bewohner eine Woche später an den Brandfolgen verstarb.

Ungewöhnliche Unfälle und Einsätze

Ungewöhnlich waren auch ein Verkehrsunfall, bei dem ein mit fünf Personen besetzter Wagen in einer Baumgruppe neben der Bundesstraße 13 landete und fast zeitgleich ein großes Güllefass von einem Traktor auf die Bahnstrecke bei Reichersbeuern rutschte. Erwähnenswert auch das Unwetter Ende Juli im nördlichen Kreisgebiet, wo 100 „Einsätze abgearbeitet wurden“. Allein in Geretsried wurden im abgelaufenen Jahr drei Fliegerbomben gefunden und im August und Dezember entschärft, wobei teilweise bis zu 2.000 Personen evakuiert werden mussten.

Ohne Probleme verlief der Einsatz von 21 Feuerwehren und über 200 ehrenamtlichen Helfern bei den European Championships 2022 der Radrennfahrer im August. Dennoch bemängelte der Jachenauer Bürgermeister Klaus Rauchenberger (FWG) am Ende der zweistündigen Versammlung im Kurhaus, dass man hierzu die Feuerwehren als ehrenamtliche Helfer verpflichtet habe, obwohl „hunderte Polizisten“ vor und nach dem Rennen die Strecke entlanggefahren seien.

Am Ende der Veranstaltung kritisierte Klaus Rauchenberger, Jachenaus Bürgermeister, den Einsatz der Wehren im Rahmen der European Championchips, obwohl „hunderte Polizisten“ im Einsatz waren. Hierzu erläuterte Zengerle, dass seines Wissens nach der Einsatz der Feuerwehren bei der vorausgegangenen Bürgermeister-Dienstbesprechung im Tölzer Landratsamt so abgesprochen worden sei.



Stolze 3.488 Feuerwehrmitglieder verzeichnet der Landkreis

Wenn im vollbesetzten Kursaal von Tölz auch nach wie vor gestandene Männer in blauen Uniformen das Bild beherrschen, so gibt es doch auch 206 Frauen bei den Feuerwehren im Landkreis und 308 Kinder- und Jugendmitglieder unter 18 Jahren. Insgesamt sind es 3.488 Mitglieder, die zwischen Jachenau und Icking dafür sorgen, dass bei Bränden gelöscht wird, dass bei Unfällen geholfen, bei Überflutung Keller ausgepumpt oder bei Veranstaltungen Absperrungen vorgenommen werden.



Kreisbrandrat Zengerle freute sich über das Interesse an der Feuerwehr schon in jungen Jahren. So konnte am 14. Mai 2022 in Icking die erste Kinderfeuerwehr im Landkreis gegründet werden. „Sechs Mädchen und acht Jungs haben sich gefunden, sind beigetreten und können so an die Feuerwehr herangeführt werden“, sagte Zengerle.



Die Ausrüstung der Feuerwehren im Landkreis sei sehr gut

Der 54-Jährige bewertete die Ausrüstung der Feuerwehren im Landkreis als sehr gut. Zahlreiche Fahrzeuge konnten neu angeschafft und in Dienst gestellt werden, dazu gab es einige örtliche Jubiläen zu feiern. Erfreulich auch, dass Stefan Kießkalt, Kassier im Feuerwehrverband für den Landkreis, von einem finanziellen Plus berichten konnte. Dieses werde jedoch im Haushaltsplan 2023 wegen Neuanschaffungen aufgezehrt werden.



Über die gesellschaftliche Bedeutung der Wehren im Landkreis sprach Landrat Josef Niedermaier (FW) als oberster Dienstherr der Floriansjünger, wobei er auf die jüngsten Vorgänge in Berlin Bezug nahm. „Was passiert da in unserem System?“, fragte er. Er könne Frust und Ärger verstehen, doch Misstrauen gegen den Staat sei in keinem Fall der richtige Weg. Er forderte die Feuerwehrleute als Meinungsträger in der Gesellschaft auf, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu unterstützen.



Der Tölzer dritte Bürgermeister Christof Botzenhart (CSU) lobte die Versammelten, die das ganze Jahr über bereit seien, Verantwortung in und für die Gesellschaft durch den ehrenamtlichen Dienst bei der Feuerwehr zu übernehmen. Karl Bock