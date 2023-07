Ehrenamtliche Wiesenbrüter-Berater: „Grüner Engel“ für die Kelms in Bichl

Von: Andreas Baar

Auszeichnung: Bettina und Axel Kelm erhielten von Minister Thorsten Glauber (r.) den „Grünen Engel“. © Umweltministerium

Bichl - Auszeichnung für Bettina und Axel Kelm: Das Ehepaar aus Bichl hat den „Grünen Engel“ für sein ehrenamtliches Naturengagement erhalten.

Bettina und Axel Kelm hatten sich erst unlängst mal wieder für die Braunkehlchen in den Loisach-Kochelsee-Mooren engagiert: Die beiden Bichler halfen tatkräftig bei der Sonderausstellung des Landesbunds für Vogelschutz zum stark gefährdeten Vogel des Jahres in Benediktbeuern mit. Nun bekam das Ehepaar, die Reisejournalisten und Naturfotografen leben seit 2016 in Bichl, für seinen jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz für Natur, Umwelt und Tierwelt den „Grünen Engel“ von Umweltmister Thorsten Glauber (FW) verliehen.

Unermüdlich und ehrenamtlich

Die Auszeichnung wird seit 2011 vergeben. „Der Natur- und Umweltschutz lebt vom Ehrenamt. Ohne den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz ist Naturschutzarbeit in Bayern nicht denkbar“, betonte Glauber bei der diesjährigen Verleihung im Maximiliansaal der Regierung von Oberbayern in München. Die ehrenamtlichen Helfer würden einen wertvollen Beitrag leisten – gleichzeitig seien sie „Vorbilder für unsere Gesellschaft und motivieren zum Mitmachen für den Erhalt unserer vielfältigen Naturheimat“.

Berater für Wiesenbrüter

Bettina und Axel Kelm sind die ehrenamtlich bestellten Wiesenbrüterberater für die Loisach-Kochelsee-Moore. „Mit großem Engagement und herausragendem Einsatz nehmen Sie Ihre Aufgaben wahr“, so der Minister in seiner Laudatio. Die beiden Bichler, sie ist auch noch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen im Einsatz, seien bis auf die Winterpause „nahezu täglich im Einsatz“ für die vom Aussterben bedrohten Wiesenbrüter, hob Glauber hervor. Die Geehrten „binden dabei Akteure wie Landwirte, Vereine, Behörden und Jäger aktiv in die wichtige Schutzarbeit mit ein“, listete der Minister weiter auf.

Eigene Postkarten für Anliegen

Bettina und Axel Kelm erfassen und kontrollieren die Bestände der Wiesenbrüter, sorgen für Schutz und informieren die Bewirtschafter der Flächen über den Aufenthalt der Vogelfamilien. Zudem leisten die Bichler mit Vorträgen Aufklärungsarbeit – „und sensibilisieren für deren Schutz“, so Glauber. Auch würden die Kelms mit eigenen Postkarten als Geschenk für Landwirte und Mithelfer für ihr Anliegen werben. Inzwischen habe das Ehepaar mehr als 20 Ehrenamtliche für die Unterstützung ihrer Arbeit gewonnen.