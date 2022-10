Einbruchserie von Lenggries aufgeklärt – 66-Jähriger aus Frankfurt am Main überführt

Von: Daniel Wegscheider

Die Tölzer Polizei konnte einen 66-jährigen ermitteln, der in Lenggries in mehrere Gebäude eingebrochen war. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Lenggries – Die Tölzer Polizeiinspektion meldet einen Fahndungserfolg: Sie konnten einen 66-jährigen Mann ermitteln, der in mehrere gewerbliche Anwesen in Lenggries eingebrochen war.

Wie berichtet, kam es Ende August und Anfang September innerhalb von zehn Tagen im Ortsbereich von Lenggries zu mehreren Einbrüchen in gewerbliche Anwesen – dabei wurde auch Bargeld im vierstelligen Bereich erbeutet.

Durch die akribisch durchgeführte Tatortarbeit ist es den Tölzer Polizeibeamte nun gelungen, die Taten im Nachgang aufzuklären. „Aufwändige Spurensicherungen und deren anschließende Auswertung führen nun zu einem 66-jährigen Mann“, berichtet Polizeihauptkommissar Johannes Kufner.

66-jähriger Mann aus Frankfurt am Main befindet sich bereits in U-Haft aufgrund ähnlicher Delikte wie in Lenggries

Der 66-jährige Mann aus Frankfurt am Main ist laut Polizei einschlägig vorbelastet. Bereits im Jahr 2014 habe er in gleicher Weise in Lenggries sein Unwesen getrieben. „Die Übereinstimmung in den DNA-Proben gab schließlich den Ausschlag“, erklärt Kufner weiter.

Derzeit befindet sich der dringend Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Dies zwar wegen gleichgelagerter Straftaten, jedoch an anderen Tatorten. „Die Polizei Bad Tölz ist nun froh und erleichtert, diese Serie geklärt zu haben und von diesem Täter auf unbestimmte Zeit verschont zu sein.“