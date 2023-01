Einsätze am Herzogstand: Bergwacht Kochel hilft verunglückten Wanderern

Die am Herzogstand verunglückte Wanderin wurde mit Bergesack und Winde in den Hubschrauber gezogen.

Warnung vor vereisten Wegen

Von Franca Winkler schließen

Kochel - Verunglückte Wanderer: Die Bergwacht Kochel rückte zwei Mal am Herzogstand aus. Die ehrenamtlichen Retter warnen vor vereisten Wegen.

Aufgrund des fehlenden Schnees sind auch in der eigentlich winterlichen Jahreszeit Wanderer in den Bergen unterwegs. Zwei von ihnen mussten am Herzogstand von der Bergwacht Kochel geborgen werden. Dies nehmen die ehrenamtlichen Retter zum Anlass, vor vereisten Wegen zu warnen.

Einen Einsatz hatte die Bergwacht am Freitag (30. Dezember). Kurz nach 14 Uhr ging ein Alarm wegen einer abgestürzten Person auf dem Wanderweg H2 am Herzogstand ein. Aufgrund dieser Erstmeldung habe der Einsatzleiter umgehend einen Rettungshubschrauber angefordert, der aber aktuell nicht zur Verfügung stand, berichtet die Bergwacht Kochel. „Daher wurde ein Bergwacht-Notarzt alarmiert, der in kürzester Zeit aus Bad Tölz zur Einsatzstelle unterwegs war,“ heißt es in der Mitteilung. Parallel dazu haben sich zwei Bergwachtler zur medizinischen Erstversorgung auf den Weg zur Patientin begeben. Der mittlerweile frei gewordene Hubschrauber brachte weitere Einsatzkräfte zur Unfallstelle. Nach erfolgter notärztlicher Versorgung wurde die Schwerverletzte mittels Bergesack und Winde in den Hubschrauber gewinscht.

Begleiter unter Schock

Da ihr Begleiter unter Schock stand, wurde er ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Für die Söhne der abgestürzten Wanderin wurde der sogenannte Kriseninterventionsdienst zur Betreuung hinzugezogen. Dieser kümmerte sich um die Söhne und brachte sie anschließend zu ihren Eltern ins Krankenhaus. Bei dem Einsatz waren insgesamt zehn Retter der Bergwacht Kochel und die Hubschrauberbesatzung des Christoph 1 aus München beteiligt.

+ Nach einer schweren Verletzung am Oberschenkel wurde ein Wanderer mit dem Hubschrauber abtransportiert. © Bergwacht Kochel

Auf Eis gestürzt

Ein weiterer Rettungseinsatz der Kochler Bergwacht erfolgte am Feiertag (6. Januar) ebenfalls im Gelände des Herzogstands – es war für die freiwilligen Helfer der erste Einsatz im neuen Jahr. Um 12.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte von der Leitstelle Oberland alarmiert: Ein Wanderer war auf dem Wanderweg zwischen der Fahrenbergkapelle und dem Herzogstandhaus gestürzt. „Der Patient ist auf dem vereisten Weg so unglücklich gestürzt, dass er sich eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen hatte“, berichtet die Bergwacht. Mit der Unterstützung des Notarzthubschraubers Christoph Murnau wurde der Patient versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt sechs Einsatzkräfte der Bergwacht Kochel waren an der Rettung beteiligt.

Anspruchsvolle Serpentinen

Der Weg H2 führt vom Parkplatz Talstation der Herzogstandbahn in Walchensee bis zum Herzogstand hinauf. Auf www.herzogstandbahn.de wird der Wanderweg für den Sommer empfohlen. Über „anspruchsvolle Serpentinen windet sich der Weg meist durch den eindrucksvollen Bergwald den Hang hinauf. Einige Stellen auf diesem Pfad sind mit Drahtseilen gesichert“, heißt es in der Beschreibung.

Zusätzlich warnen die Einsatzkräfte der Bergwacht Kochel davor, dass die Wanderwege stark vereist sein können. Dies solle bei der Tourenplanung und Ausrüstung für die eigene Sicherheit beachtet werden.