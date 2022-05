Einsatz für Bergwacht: Kochler bringen Verletzte vom Jochberg runter

Von: Andreas Baar

Die Bergwacht Kochel brachte die Verletzte in der Gebirgstrage runter zum Kesselberg. © Bergwacht Kochel

Kochel – Die ehrenamtlichen Helfer der Bergwacht Kochel hatten am Sonntag (8. Mai) ihren nächsten Einsatz. Am Jochberg wurde einer verletzten Wanderin geholfen.

Die Bergwacht war gegen 11.15 Uhr alarmiert worden, wie der stellvertretende Bereitschaftsleiter Ritchi Huber berichtet. Gemeldet wurde eine Mitte 50-jährige Frau aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, die sich beim Abstieg vom Jochberg eine Knieverletzung zugezogen hatte.



Wegen der widrigen Verhältnisse wurde teilweise mit Seilsicherung gearbeitet. © Bergwacht Kochel

13 Aktive im Einsatz

Sechs Einsatzkräfte machten sich mit Rettungs- und Mannschaftsfahrzeug zur Jocher Alm auf. Von dort erfolgte der Abstieg zur Patientin. Die Helfer entschieden, die Frau nach unten Richtung Kesselberg zu transportieren. Zusätzlich machten sich vier weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung vom Kesselberg in Richtung Einsatzstelle auf. Parallel dazu versuchte der Rettungshubschrauber Christoph Murnau die Örtlichkeit anzufliegen – allerdings wegen Nebels erfolglos, berichtet Huber. Die Patientin wurde in der Gebirgstrage zum Kesselberg gebracht, dies geschah wegen der widrigen Wegverhältnisse teilweise mit Seilsicherung. Am Kesselberg wurde die Frau schließlich an die Besatzung des Rettungswagens übergeben. Insgesamt waren 13 Aktive der Bergwacht circa vier Stunden im Einsatz.