Werke dreier europäischer Künstler zum Motto „Elusive Unreality“ in Tölz

Von: Rainer Bannier

„Elusive Unreality“ lautet die Ausstellung: Galerist Nour Nouri mit den Künstlern Andrea Donner, Victor Hagea, Constantina Seracin und Kurator Davood Khazale. © Picture-Store/Harald Kue

Bad Tölz – Die Ausstellung „Elusive Unreality“ ist noch bis Samstag, 4. März, zu sehen.

Mit „Elusive Unreality“ – das bedeutet so viel wie schwer fassliche Unwirklichkeit – ist eine Gruppenausstellung von drei europäischen Kunstschaffenden benannt, die in der Tölzer „Pashmin Art Gallery“, die der Öffentlichkeit noch bis Samstag, 4. März zugänglich ist. Victor Hagea, Andrea Donner und Constantina Seracin stellen ihre Werke unter dem Motto “Elusive Unreality“ in der Tölzer Pashmin Art Gallery aus.

Der in Hamburg ansässige renommierte Galerist Nour Nouri, hatte seine Tölzer Dependance erst im Juli letzten Jahres eröffnet. Seitdem präsentierte er interessante Maler und Bildhauer, darunter mit Günther Uecker auch einen der wichtigsten deutschen Künstler der Nachkriegszeit.



Jetzt werden Werke von Victor Hagea, Andrea Donner und Constantina Seracin ausgestellt – drei Kunstschaffende aus verschiedenen Generationen, die sich in unterschiedlicher Weise von gewohnten Blickweisen entfernen und dem rationalen Denken entziehen.



Was passiert, wenn man die Dinge anders betrachtet?

Dann kommen Abstraktion oder Surrealismus ins Spiel: Das Abstrakte stellt mehr ein Konzept oder ein Gefühl dar als die Realität. Der Surrealismus geht anders vor, indem er Elemente des Unwirklichen oder Unmöglichen in vermeintlich normale, reale Szenerien einbettet. Die drei von Kurator Davood Khazale einfühlsam vorgestellten und in ihrem Schaffen klug eingeordneten Künstler zeigen, wie man den Betrachter beim Experimentieren mit dem Abstrakten und Surrealen in eine andere Welt jenseits des Wirklichen mitnehmen kann.

Antike Inszenierungen aus verschiedenen Epochen

Der 74-jährige Victor Hagea ist ein deutscher Maler rumänischer Herkunft. Mit Versatzstücken aus verschiedenen Epochen der Malerei komponiert er verblüffende mythenhafte, quasi antike Inszenierungen, wenn er etwa wie bei einem Puzzle die Venus von Milo, Titan Kronos und Auguste Rodins Denker in Beziehung zueinander setzt.



Ebenfalls aus Rumänien stammt die 41-jährige Künstlerin Constantina Seracin, die heute in der Schweiz lebt. Dank ihrer ungewöhnlichen Blickweise werden ihre eigentümlichen Porträts in Acrylfarben – etwa von Cleopatra, der Monroe oder einer wie mit einem Cello verschmelzenden Frau – zu Sinnbildern des weiblichen Eros.



Mit großflächigen, pastosen Farbverläufen verblüfft die 56-jährige Schweizerin Andrea Donner. Sie stückelt alte Stoffe und Leinwände aneinander und lässt mit unterschiedlichen natürlichen Materialien wie Asche, Kalk, Erde und Wachs einzigartige, unverwechselbare Kunstwerke entstehen.



Weitere Informationen zur Ausstellung sind auf www.pashminart-gallery.com zu finden.