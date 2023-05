322 Schüler treten an – Prüfungen nicht mehr von Corona beeinflusst

Von: Daniel Wegscheider

Für Schüler der FOS/BOS haben die Abiturprüfungen begonnen. © PantherMedia/minervastock

Bad Tölz – Am Mittwoch, 17. Mai, starten an der Tölzer Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) wieder die Fachabitur- und Abiturprüfungen für die 12. und 13. Jahrgangsstufen.

Den Anfang macht dabei das Fach Deutsch. Weiter geht es am Freitag, 19. Mai, mit dem jeweiligen Profilfach, dieses ist je nach Fachrichtung entweder Physik, BWR, Pädagogik/Psychologie oder Gesundheitswissenschaften.



Danach haben die Abiturienten erst einmal eine kleine Verschnaufpause, bevor es nach dem Wochenende am Montag, 22. Mai, mit dem Fach Mathematik weitergeht. Abschließend werden die Schüler, am Dienstag, 23. Mai, in der Fremdsprache Englisch geprüft.



Insgesamt treten 332 Schüler aus der Tölzer Fos/Bos zum Abitur an: 246 aus der 12 Jahrgangsstufe und 86 aus der 13. Jahrgangsstufe. Geschrieben werden die Prüfungen zum einen in der Aula, zum anderen in den einzelnen Klassenzimmern des Schulgebäudes.



„Da die Zahl derer, die an der beruflichen Oberschule ihren Fachhochschul- und Hochschulzugang erwerben, so groß ist, wird auch den Lehrern ein hohes Maß an Belastungsfähigkeit und Organisationstalent abverlangt“, berichtet Thomas Bastecky von der Schulleitung.



Im Vordergrund stehen aber selbstredend die Schüler, sagt Bastecky. „Diesen wünscht die gesamte Lehrerschaft ein gutes Gelingen.“ Wir freuen uns, dass der diesjährige Prüfungsablauf nicht mehr von der Corona-Pandemie beeinflusst ist und blicken optimistisch auf die nächsten Tage.“