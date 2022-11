Eröffnung der Quartettissimo-Jubiläumssaison in Bad Tölz

Digitale Notenblätter

Bad Tölz – Gelungener Auftakt der Streichquartette-Saison im Kurhaus. Das „Belcea Quartett“ aus London begeisterte das Tölzer Publikum mit Werken von Hayden, Schostakowitsch und Debussy.



Eng beisammen sitzen die vier Solisten des Londoner Weltklasse-Quartetts „Belcea“ auf der Tölzer Kurhausbühne. Statt Notenblättern auf Klappständern haben sie Tablets dabei, die sie mit den Füßen steuern. Das Augenmerk des Publikums für solche hilfreichen technischen Neuerungen währt freilich nur kurz und weicht rasch einer Fokussierung auf den musikalischen Sturm, den Corina Balcea und Charlotte Juillard (Violine), Krzystof Chorzelski (Viola) und Antoine Lederlin (Violoncello) sodann entfachen.



Mit dem mehrfach preisgekrönten Balcea Quartet startete die von Susanne und Christoph Kesslers ins Leben gerufenen „Quartettissimo“-Konzertreihe mit einem internationalen Schwergewicht dieses Genres in ihre fünfte Spielzeit (wir berichteten). Für die vier Studenten des Royal College of Music, die diese Formation im Jahr 1994 gründeten, hieß nicht Orchester oder Solokarriere das Ziel, sondern das Streichquartett als Königsdisziplin der Kammermusik. In alter Tradition haben sie sich nach ihrer aus Rumänien stammenden Primaria Corina Belcea benannt.



Gleich zum Auftakt des überaus intensiven Musikabends überwältigen und verzaubern sie ihr Publikum mit Joseph Haydns tiefsinnigem Streichquartett op. 20 Nr. 4. Das gelingt ihnen stilistisch souverän mit ihren vier ganz sorgfältig phrasierten und perfekt ausbalancierten Stimmen, aber auch mit einer solch glasklaren Transparenz, musikalischen Intensität und Wucht, die den Musikfreund staunen lässt.



Steht Haydns Musik für üppige Sinnesfreude, so schwingt im Streichquartett Nr. 8 von Dimitr Schostakowitsch, das er unter dem Eindruck des zerstörten Dresden komponierte, das Grauen des Krieges und die vom Komponisten ganz real erfahrene alptraumhafte Bedrohung und Angst durch den Terror während der sowjetischen Gewaltherrschaft mit.



Drei Werke, drei Epochen, drei verschiedene Welten: In seinem einzigen Streichquartett aus dem Jahr 1892 löste sich Claude Debussy mit ungewohnten Dissonanzen von den Vorgaben der Klassik und Romantik und ersann ganz eigene Couleurs, was bei vielen Zeitgenossen für Unverständnis sorgte. Im perfekten Zusammenwirken ihrer Energien verstanden die vier mit viel Beifall überschütteten Meistersolisten des Quartetts auch davon fesselnd zu erzählen.



Neben Corina Belcea wirkten der Pole Krzystof Chorzelski, der Franzose Antoine Lederlin und seine für den kurzfristig erkrankten Axel Schacher eingesprungene Landsfrau Charlotte Juillard mit. Einen Mitschnitt des Tölzer Konzerts sendet „Bayern Klassik“ am 26. Dezember um 15.05 Uhr. Rainer Bannier