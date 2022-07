Erschließung der Zwickerwiese im Tölzer Norden: Erstes Doppelhaus wird gebaut

Teilen

Die erste Doppelhaushälfte wird bereits gebaut. © Bock

Bad Tölz – Die Erschließung der Zwickerwiese im Tölzer Norden, wo vor Jahren in einem langwierigen Verfahren das Baugebiet Hintersberg II ausgewiesen wurde, läuft durch eine heimische Baufirma seit Monaten weitgehend geräuschlos.



Nach der Strom- und Wasserversorgung sowie des Abwasserkanals und der einzelnen Zufahrten ist jetzt fast unbemerkt die erste von zehn Doppelhaushälften im Bau. Insgesamt hat die Stadt Bad Tölz dort 38 Bauparzellen ausgewiesen, von denen 23 im Erbbaurecht vergeben werden.



Neben Einfamilienhäusern für Tölzer Bewerber und zehn Grundstücken für Doppelhäuser entsteht auch ein Vierspänner. Für die Vergabe der Grundstücke, die je 850 Euro pro Quadratmeter kosten, hatten sich bis Ende des Vorjahres 150 Bewerber im Tölzer Rathaus gemeldet.

Wegen der in den letzten Monaten enorm gestiegenen Baukosten und anderer Hindernisse sind, wie unlängst berichtet, einige der von der Stadt nach strengen Kriterien ausgewählten Bauwerber abgesprungen. Kämmerer Hermann Forster äußerte sich dennoch gegenüber den Stadträten optimistisch, dass man alle Bauparzellen „an den Mann bringen“ werde.

Die umfangreichen Bauarbeiten werden über eine eigens am Zwickerhof vorbeiführende Baustraße abgewickelt, später erfolgt dann die Zufahrt zu den neuen Häusern über die Heißstraße, was von den dortigen Anwohnern kritisch gesehen wird. Alle bisherigen Klagen wurden jedoch, so die Auskunft der Stadt, zurückgewiesen. bo