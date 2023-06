Volle Auftragsbücher erhöhen die Einkommenssteuer- und Gewerbesteuereinnahmen

Gemeinde Gaißach finanziert Turnhalle und Kindergarten-Neubau vor, Zuschüsse folgen

Ein Großprojekt in Gaißach-Wetzl: Die neue Zweifachturnhalle hinter der Grund- und Mittelschule wird nach den Sommerferien in Betrieb gehen. © Daniel Wegscheider

Gaißach - Der Umbau und Erweiterung des Kindergartens in Obergries und Neubau der Zweifachturnhalle bei der Schule schlagen im Gaißacher Haushalt 2023 mit einer Restfinanzierung von jeweils 1,8 Millionen Euro auf.

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung – das ist eine Duplizität mit 2022 – erneut einen Rekordhaushalt verabschiedet: Der hat ein Gesamtvolumen von 14,34 Millionen Euro (Vorjahr: 13,58 Millionen Euro). Zum dritten Mal in Folge ist der Vermögenshaushalt damit genauso hoch oder höher als der Verwaltungshaushalt. Es ist außergewöhnlich, dass das im Verwaltungshaushalt zusammengeschnürte Pflichtprogramm der Gemeinde (7,097 Millionen Euro) von dem im Vermögenshaushalt dargestellten Wunschprogramm (7,246 Millionen Euro für Investitionen) getoppt wird.

Der Ausbau des Kindergartens in Obergries schreitet voran: Dafür muss die Gemneinde auch neue Planstellen schaffen, was die kommunalen Personalkosten nach oben treibt. © Daniel Wegscheider

Rücklage im Gaißacher Etat sinkt auf 5,62 Millionen Euro

Das hat allerdings auch den genannten Preis: Die gemeindliche Rücklage schrumpft deshalb heuer um 3,93 Millionen Euro auf dann nur noch 5,62 Millionen Euro zum Jahresende. Doch das ist eigentlich nur halb so wild, denn bei den beiden großen Bauvorhaben geht die Gemeinde in die Vorfinanzierung und kann laut Kämmerer Hans Fischhaber nach erfolgter Schlussabrechnung im nächsten Jahr mit der nachträglichen Rückerstattung von zwei Millionen Euro an staatlichen Zuschüssen rechnen.



Dass man sich danach wieder zurücklehnen könne, das schloss Bürgermeister Stefan Fadinger mit Hinweis auf zukünftig anstehende Millionen-Investitionen jedoch aus: Bereits in drei Jahren könne es „aufgrund gesetzlicher Vorhaben so weit sein, dass die Gemeinde dann ihr Schulzentrum zu einer Ganztagseinrichtung umbauen muss“.

Volle Auftragsbücher erhöhen die Einkommenssteuer- und Gewerbesteuereinnahmen

Einkommenssteuer- und Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde sind erneut leicht angestiegen, was der Bürgermeister auf die „Vielzahl kleiner, aber erfolgreicher Betriebe mit vollen Auftragsbüchern“ zurückführte. Damit könne die Gemeinde „nicht in eine Abhängigkeit von einem Großbetrieb geraten“.



Dass die Gemeinde finanziell so gut dasteht, hat gute und schlechte Seiten: Einerseits kann man sich einen Kindergarten leisten, der in hohem Umfang ein Zuschussbetrieb ist und bleibt. Andererseits sinken die staatlichen Schlüsselzuweisungen, und die Gemeinde muss eine steigende Kreisumlage abzweigen. Die schnellt jetzt nämlich von 1,71 Millionen Euro im Vorjahr gleich um rund 16 Prozent auf 1,97 Millionen Euro in die Höhe.

In ähnlicher Größenordnung steigen in Gaißach auch die Personalkosten, nämlich von 1,66 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr 1,96 Millionen Euro. Das hat – neben allgemeinen Tariferhöhungen und Höhergruppierungen von Beschäftigten – einen Hauptgrund: Durch den Ausbau des Kindergartens in Obergries von „4 plus 1“ auf „5 plus 2“ Betreuungsgruppen müssen dort Schritt für Schritt 5,5 neue Planstellen geschaffen und finanziert werden.

Erwartungsgemäß wurde der Haushalt 2023 ohne Gegenstimmen vom Gaißacher Gremium verabschiedet

Die im Haushalt ausgewiesene Verschuldung der Gemeinde erscheint angesichts der hohen Rücklagen paradox. Doch am Finanzmarkt herrschten vor einigen Jahren so günstige Bedingungen, dass die Gemeinde von ihrer „strategischen“ Kreditaufnahme sogar finanziell profitieren konnte.



Das von Kämmerer Hans Fischhaber sorgfältig erarbeitete und detailliert erläuterte Zahlenwerk sorgte für Zufriedenheit im Gemeinderat und für ein Extralob seitens des Bürgermeisters für seinen „Finanzminister“ und die gesamte Verwaltung. Erwartungsgemäß wurde der Haushalt 2023 ohne Gegenstimmen verabschiedet.



Die seit 2016 geltenden Hebesätze für die Grundsteuer (300 Prozentpunkte) und für die Gewerbesteuer (310) bleiben laut Beschluss des Gemeinderates weiterhin unverändert. Freuen können sich auch die Vereine: Die Gemeinde wird ihre freiwilligen Zuschüsse weiterhin unverändert ausschütten. Hauptnutznießer ist wieder der örtliche Skiclub mit seinen acht Sparten. Gaißacher Vereine erhalten ihre Zuwendung unaufgefordert, auswärtige Vereine müssen sie jedes Jahr neu beantragen. Rainer Bannier

Haushalt in Zahlen

Steuereinnahmen 4,62 Millionen Euro

Einkommenssteuer 2,15 Millionen Euro

Gewerbesteuer 1,05 Millionen Euro

Kreisumlage: 1,97 Millionen Euro

Personalkosten: 1,96 Millionen Euro

Freie Spanne (Investitionsrate): 1,00 Millionen Euro

Kreditaufnahme: keine

Schuldenstand: 1,87 Millionen Euro

Rücklagenentnahme: 3,93 Millionen Euro

Rücklagenstand zum 31.12.2023 5,62 Millionen Euro

Die größten Investitionen

Restfinanzierung Turnhalle 1,80 Millionen Euro

Restfinanzierung Kindergarten 1,80 Millionen Euro

Grunderwerb (fakultativ) 2,00 Millionen Euro