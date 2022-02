Naturerlebnispark am Girlitzer Weiher

Tölzer Dirt-Park muss Nordspange weichen - Weitere Spiel- und Sportprojekte geplant

Hier, an der Sachsenkamer Straße gegenüber vom Maxlweiher, soll eine Sportanlage für junge Radler entstehen, nachdem der Dirt-Park auf der Flinthöhe der Straßenbaustelle weichen muss. © Karl Bock

Bad Tölz – Damit Kinder und Jugendliche in der Stadt mehr Spielmöglichkeiten finden als bisher, haben Bürgermeister und Verwaltung das Projekt „bespielbare Stadt“ ins Leben gerufen.

In der jüngsten Stadtratssitzung wurde jetzt von Sozialplaner Franz Späth, der vom Ausschuss im Mai 2021 beschlossene Umsetzungsfahrplan vorgestellt – der einstimmig befürwortet wurde.

Kleinere Spiel- und Sportstätten für Bad Tölz

Dieser enthält viele kleine Maßnahmen, aber auch ein paar Größere. Kleine Projekte sind etwa eine Sechser-Wippe, die heuer am Alten Bahnhofsplatz aufgestellt werden soll. Im Kurpark im Badeteil wird ein Balancier-Stamm das Angebot ergänzen, im Taubenloch soll ein Badminton-Netz zum Sport einladen, ebenso wie an der General-Patton-Straße ein frei zugänglicher Streetballkorb. Die Tölzer Spielplätze sollen auch für Menschen mit Handicap ausgelegt werden – im Jahr 2023 sind schließlich die Special Olympics zu Gast in Tölz.

Motto von Bad Tölz: „Stadt ist das, was Du daraus machst“

„Stadt ist das, was Du daraus machst“, so die Losung, die Bürgermeister Ingo Mehner ausgegeben hat und dabei auch auf Eigeninitiative der Bürger setzt. Das hat etwa Thomas Holz (nicht zu verwechseln mit dem Bürgermeister aus Kochel) wörtlich genommen.

Wie berichtet, hat er vergangenes Jahr mit 30 ehrenamtlichen Helfern aus Alpenverein und der Deutschen Initiative Mountainbike denDirt-Park auf der Flinthöhe wieder hergerichtet und eine spezielle Mountainbikestrecke angelegt. Der Tölzer bekam in der Stadtratssitzung viel Lob für sein Engagement.

Der Dirt-Park muss jetzt allerdings der Großbaustelle Nordumgehung weichen. Eine Ausweichfläche soll zwischen den Wohnblöcken an der General-Patton-Straße und der Bundesstraße entstehen. Das Material im Wert von etwa 12.000 Euro sowie die nötigen Betriebshofstunden will die Stadt übernehmen, auch die ehrenamtlichen Helfer wollen wieder mit anpacken.



Naturerlebnispark am Girlitzer Weiher

Für zwei weitere Vorhaben wird die Kommune tiefer in die Tasche greifen müssen: Aus dem städtebauliches Entwicklungsgutachten ist bekannt, dass im Tölzer Süden wenig geeignete Spielflächen vor allem für ältere Kinder existieren.

Am Girlitzer Weiher soll deshalb ein Abenteuer- und Naturerlebnispark errichtet werden. Angedacht ist laut Späth ein Baumhaus, „eine Säule zum Herunterlassen, eine Brücke, Schaukeln und Erklärungstafeln“. Damit der Abenteuerwaldspielplatz wie geplant im Herbst 2023 fertig sein wird, muss Kämmerer Hermann Forster rund 300.000 Euro bereit stellen.

Pumptrack an der Sachsenkamer Straße

Zweiter dicker Brocken ist die Anlage einer inklusiven Pumptrack- und Mehrgenerationensportanlage für Fahrrad und Scooter, für die eine Wiesenfläche an der Sachsenkamer Straße gegenüber dem Maxlweiher ins Auge gefasst wurde. Bis 2025 soll das Vorhaben für rund 250.000 Euro realisiert werden, für das bis zu 50 Prozent Zuschüsse aus dem Leader-Programm erwartet werden.

Ellbach bekommt einen Spielplatz für 30.000 Euro

Im Ortsteil Ellbach haben sich Anwohner und Stadtrat Anton Mayer (CSU) gemeinsam für die Errichtung eines Spielplatzes an der Bürgermeister-Sappl-Straße stark gemacht. Die Kosten betragen hier rund 30.000 Euro. Eine kleine Maßnahme wird heuer schließlich noch der Druck eines Kinder-, Jugend- und Familienstadtplans sein, in dem alle Spiel- und Sportstätten der Stadt aufgelistet sind. Karl Bock