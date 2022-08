Fahrrad am Kochler Bahnhof geklaut – Dieb in Freising erwischt

Kochel – Das Fahrrad eines Kochlers am Bahnhof geklaut. Über Umwege kam das Mountainbike zu seinem Besitzer zurück. Der Dieb wurde in Freising erwischt.

Ein 13-Jähriger aus Kochel meldete am Montag, 18. Juli, sein Fahrrad als vermisst. Zuvor hatte er das Mountainbike der Marke Axess im Wert von 1000 Euro zwischen 7 und 13.45 Uhr am Bahnhof abgestellt. Das gestohlene Fahrrad wurde laut Polizei zeitnah mit der vorhandenen Rahmennummer zur Sachfahndung ausgeschrieben, was sehr schnell zur Aufklärung des Falls führte.

Nur wenige Tage später gab es einen Polizeieinsatz in Freising. Einer der Beteiligten, ein 31-jähriger Münchener, führte das gestohlenen Fahrrad des jungen Kochlers mit sich. Nach der Überprüfung der Rahmennummer stellten die Freisinger Polizisten das Rad sicher.



Lügen haben kurze Beine

Die Erklärungsversuche des Münchners zum aktuellen Besitz des Rades waren laut Polizei wenig glaubhaft, weshalb davon ausgegangen werden konnte, dass er das Fahrrad in Kochel gestohlen hatte. Das Mountainbike dürfte mittlerweile wieder im Besitz des rechtmäßigen Eigentümers sein.



Fahrraddiebstähle oder Zeugenhinweise können generell bei der Polizeistation Kochel unter der Telefonnummer 08041/76106-270 gemeldet werden.

Dokumente bereithalten! Es wird von Seiten der Polizei aufgrund dieses aktuellen Falls wieder einmal darum gebeten, die Unterlagen des Fahrzeugs bei Fahrraddiebstählen schon bei der Anzeigenerstattung parat zu haben, damit das Diebesgut zeitnah zur Fahndung ausgeschrieben werden kann, was die Aufklärungschancen für die Polizei erheblich verbessert und der Geschädigte leichter sein Eigentum zurückerhalten kann.