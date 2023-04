Fahrt endet in Klinik: Rennrad-Fahrer stürzt gleich zwei Mal am Walchensee

Auf der B11

Kochel - Kein Glück hatte ein Rennradfahrer am Walchensee: Der 79-Jährige stürzte gleich zwei Mal auf der B11. Seine Fahrt endete in der Klinik.

Der 79-Jährige aus Hohenpeißenberg fuhr am Samstag (22. April) gegen 13 Uhr mit seinem Rennrad auf der B 11 am Walchensee. Laut Polizei geriet er in Richtung Einsiedl auf einer Gefällstrecke nach rechts auf das Bankett und stürzte. Trotz Prellungen und Abschürfungen setzte der Mann seine Fahrt fort, teilt die Polizeiinspektion Bad Tölz mit. Diese währte aber nicht lang: An der Mautstation in Niedernach touchierte der 79-Jährige den Bordstein und stürzte gegen 14.20 Uhr erneut. Der Hohenpeißenberger zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Er musste laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau abtransportiert werden.