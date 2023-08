Familientag im Tölzer Freibad Eichmühle am Sonntag, 6. August, vom Wetter abhängig

Von: Daniel Wegscheider

Der Auftritt von „Käfer Mary“ - gesprochen von Stefan Murr, Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun - ist einer der Höhepunkte beim diesjährigen Familientag in der Tölzer Oach. © Stadtwerke Bad Tölz

Bad Tölz - Das Tölzer Naturfreibad Eichmühle ein beliebter Treff für Groß und Klein. Daher war es dem Leiter der Tölzer Bäderbetriebe, Reinhard Oberleitner, ein Anliegen, heuer wieder den Familientag beim Oach-Festival zu veranstalten.

Der Sonntag, 6. August, ist ein Familienfest für alle: Kinderschminken, Hüpfburg, Bewegungsolympiade, Schwimmabzeichen und viele weitere kleine Überraschungen warten auf die Gäste in der Tölzer Oach. Der Turnverein, die Wasserwacht, der Wassersportverein und der SV Bad Tölz unterstützen die Stadtwerke bei dieser Veranstaltung mit zahlreichen Angeboten aus ihren Sparten.

„Käfer Mary und ihre Freunde“ - gesprochen unter anderem von Schauspieler Stefan Murr

Höhepunkt ist um 11 Uhr der Auftritt des Tölzer Schauspielers Stefan Murr mit seinen Kollegen Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun, die bereits zum zweiten Mal „Käfer Mary und ihre Freunde“ auf die Oach Festival-Bühne mitbringen. Diesmal müssen sich die Wiesenbewohner mit der Kakerlakenmafia auseinandersetzen. Die Geschichte wird von den Dreien auf bewährt humorvolle Weise in Mundart erzählt, da bleiben auch die Erwachsenen gerne sitzen und lauschen gespannt den Abenteuern des Marienkäfers und seiner Freunde aus dem Insektenreich.



Am Nachmittag bekommen die Nachwuchstalente des Musikzentrums Trommelfell einen Platz auf der Bühne und zeigen dort ihr Können. Hungern und dursten muss es auch keinen, man kann sich im Gastrobereich mit einem der zahlreichen Foodtrucks mit Essen und Trinken den ganzen Tag über stärken.

Familientag in der Tölzer Oach soll kein zweites Wacken werden - Entscheidung fällt am Samstagabend

Einzig eine witterungsbedingte Absage könnte der Planung jetzt noch einen Strich durch die Rechnung machen. Eine finale Entscheidung über die Durchführbarkeit fällt spätestens am Samstagabend, wenn absehbar ist, dass sich die Oach am Sonntag nicht in „Wacken 2.0“ verwandelt und wird entsprechend online über die Homepage der Stadtwerke kommuniziert.