Beurer Garde läutet in Bad Tölz das Faschingswochenende ein

Von: Fridolin Thanner

Die Beurer Prinzengarde hat einen spontanen Auftritt in der Tölzer Marktstraße hingelegt. © Thanner

Bad Tölz - Die Beurer Prinzengarde hat einen spontanen Auftritt aufs Pflaster der Tölzer Marktstraße gelegt. Damit wollten die Mädels das Faschingswochenende einläuten.

Ein wenig gute Laune verbreiten, dafür ist die Prinzengarde aus Benediktbeuern am Freitag (25. Februar) spontan in der Tölzer Marktstraße aufgetreten. Faschingsbälle finden zwar auch heuer nicht statt, dennoch ist die Garde viel unterwegs, wie Trainerin Sinja Schambeck erzählte.

„Gerade kommen wir von einem Auftritt im Kindergarten“, sagte sie. „Da haben wir uns gedacht, wir haben noch zeit, jetzt tanzen wir einfach hier auch noch.“ Die jungen Frauen sind einfach froh, zeigen zu können, wofür sie so lang trainieren. Dazu haben sie nun am Wochenende noch einige Gelegenheiten. Noch etwa 20 Auftritte stehen auf dem Programm.

Überwiegend ist die Garde heuer in Kindergärten, Seniorenheimen und bei Feiern unterwegs. Größere Veranstaltungen gibt es nicht für die fünfte Jahreszeit. So führt die Garde in diesem Jahr auch kein Prinzenpaar an. Beim Auftritt in der Marktstraße war ohnehin nur eine Minimalbesetzung dabei. Statt zwölf schwangen nur sechs junge Damen das Tanzbein. „Die anderen mussten arbeiten“, erklärte Schambeck. Gute Laune haben sie auch so verbreitet. Und das Faschingswochenende eingeläutet. Da ist die Garde dann sicher auch wieder in großer Besetzung am Start.