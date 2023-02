Faschingszug in Benediktbeuern: Von Rodelspaß bis Puma-Pannen

Von: Sandra Gerbich

Idee aus Benediktbeuern: Schienenersatzverkehr auf der Loisach als „Ersatzwasserstraße“ nach Penzberg. © Sandra Gerbich

Benediktbeuern - In Benediktbeuern schreckten die Maschkera beim Faschingszug vor keinem Thema zurück. Der Bürgermeister blickte närrisch auf die Loisach.

Bernd Schöpf war begeistert. Der Vorstand der Beira Maschkera begleitete den Faschingszug ganz unkostümiert zu Fuß. Mit Argusaugen passte er auf, dass alles läuft: „Nach meinem Eindruck dürften es um die 5000 sein, die hierher zum Feiern gekommen sind“, so die Rechnung des Faschingsprofis. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Schöpf der Chef des Vereins und hat schon so einige Höhen und Tiefen des Benediktbeurer Faschings mitgemacht. Dieses Jahr hätte es nicht besser laufen können: „Wetter passt, Stimmung passt“, meinte Schöpf.



Ein Puma-Panzer inklusive einer (nicht ganz echten) Ex-Verteidungsministerin. © Sandra Gerbich

Klima-Kleber auch ein Thema

Angeführt von der Haberern sowie der Prinzengarde mit Prinzessin Anna III. Partymaus vom Riadara Horizont (Anna Walser) und Prinz Marinus I. vo de Riadara Rally Legenden (Marinus Rieger) sowie Hofi Hansi Mürnseer setzte sich der Zug pünktlich um 13.33 Uhr vom Bahnhof in Richtung Dorfplatz in Bewegung. Auch in Benediktbeuern wollte und will man sich den Mund nicht verbieten lassen. Wer mit Winnetou groß geworden ist, erst recht nicht. Ebenso hatten die Narren des Klosterdorfs kein Verständnis für Aktivisten, die sich „übaoi festpappn“. Unter dem Motto „Ohne Hirn und Arbeitgeber wird man einfach Klimakleber“ entstand ein ganzes Schauspiel mit Demonstranten, Polizisten und Politikern.

Rodelspaß auf Beurer Art: Persiflage auf das Garmischer Hornschlittenrennen. © Sandra Gerbich

Rodelspaß und Pannen-Puma

Dass die Winter immer wärmer werden, ließ auch die Karnevalisten nicht kalt. Von woher auch immer hatten die Narren Schnee angekarrt, den sie immer wieder auf eine Rampe nachfüllten. Zur Erinnerung: Das Hornschlitten-Rennen in Garmisch-Partenkirchen im Januar musste auf eingelagertem Schnee von der Vierschanzen-Tournee stattfinden. Um die 50 Lastwagen-Ladungen wurden damals auf der rund einen Kilometer langen Forststraße – der traditionellen Rodelstrecke – verteilt. Immer wieder führten nun die närrischen Rodler ihr Rennen von der Rampe vor; wer aus dem Publikum wollte, durfte sogar mitfahren.

Die Pannenserie des Schützenpanzers Puma stand im Fokus eines weiteren Themenwagens. Hätte doch Ex-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ihr Double live sehen können: „Schützenhilfe“ erhielt die Lambrecht-Doppelgängerin von einem „Soldaten“ mit einer überdimensionierten Batterie mit Starthilfekabeln.



Wasser statt Schiene

Benediktbeuerns Bürgermeister Toni Ortlieb hatte es deutlich bequemer in seinem „Schienenersatzverkehr-Schiff“. Als Biber verkleidet stellte der Rathauschef mit seinem Team die Idee des SEV während gleichzeitiger Sperrung von Bahnstrecke und Loisachbrücke (Schöggerbrücke) nach Penzberg vor. Via Schiff sollten doch künftig Reisende vom Kochelsee die Loisach hinunter nach Penzberg fahren.

Seinen Abschluss fand der Faschingszug wie gewohnt mit den Haberern, die geduldig auf dem Balkon oberhalb der Raiffeisenbank auf Zuhörer warteten. Mit den Worten „Buam, is des wahr?“ und anschließender Feier in der Post endete die diesjährige Faschingsgaudi –in Benediktbeuern die heuer alle Rekorde brach.