Faschingszug in Bichl: Maschkera trotzen Regen mit närrischem Frohsinn

Gespür für große Themen

Bichl – Einmal kein Blatt vor den Mund nehmen müssen. Die Bichler führten am Sonntag bei ihrem Faschingszug vor, was die Menge dachte.

Ob Nordstream-Sabotage, Windkraftdebakel oder grüne Wiesen statt weißer Pisten: Die Bichler hatten ein Gespür für große Themen. Selbst die Clan-Besuche im Beurer Alpenwarmbad blieben den Faschingsnarren nicht verborgen. Begleitet von arabischen Klängen zog auch der letzte Wagen im stärker werdenden Regen durchs Dorf.

Freude auf der Straße

Hätte der Faschingszug pünktlich 13.33 Uhr begonnen, wären Organisatoren, Maschkera und das Publikum nicht nass geworden. Hätte, wäre. Stattdessen ging es erst eine gute dreiviertel Stunde später los. Kam die Faschingsgarde Bichl noch halbwegs trocken beim Bayerischen Löwen an, hatten die nachfolgenden der gut ein Dutzend Wagen das Nachsehen. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil: „Endlich ist wieder was los“, freute sich Katrin Meier, die aus Wolfratshausen nach Bichl gekommen war.



Traditionell führte die fahrende Riesen-Sektflasche mit der Bichler Prinzengarde den Zug an. Gut ein Dutzend Themenwagen und mehrere Fußgruppen, Musikwagen und natürlich die Kindergarde folgten.



+ Blick zu den Nachbarn: „Hannis Plastikmärchen“ in Penzberg sorgte in Bichl für Spott. © Sandra Gerbich

Das Indianermobil mit dem Motto „Deaf des no ma song“ gehörte zu den Ersten. „Ach, des war doch des mid am Winnteou“, kommentierte eine Frau in der Menge. Ein Boot, das für die verseuchten Meere stand, folgte; ebenso die Oide Garde, die ganz und gar nicht oid das Publikum in ihren Bann zu ziehen wusste. Dass die Energiekrise aufs Korn genommen wurde, verwunderte weniger. Beim Thema Räumung des nordrhein-westfälischen Weilers Lützerath ließen die Narren an nichts fehlen. Die Rolle der Aktivisten spielten die Karnevalisten ebenso bravourös wie die des Energiekonzerns RWE und der Polizei.



Ein weiteres Team wagte sich an ein lokalpolitisches Thema. „Hannis Plastikmärchen“ in Penzberg sorgte für viel Spott. Ein Bürgermeister Stefan Korpan-Double versuchte die Menge zu beschwichtigen, während gestrandete Eisläufer, Kurvenschleifer und Rollerskater mit Kopfhörern folgten. „Juristen“ flankierten den Wagen. Schließlich nahmen die Narren nicht nur den Flop der Plastikbahn auf die Schippe, sondern auch die andauernden Klagen von Anwohnern und die gescheiterten Versuche der Stadt, etwa über Silent Discos einzelne revoltierende Penzberger im Zaum zu halten.

Klimakleber aktiv

Freilich durften auch die die Klimakleber nicht fehlen. Während Aktivisten von der Dorfstraße gekratzt wurden, sorgte Uhu fleißig für Nachschub und dem Anstieg der Kleberaktien konnten die Menschen direkt zuschauen. Für ausgiebige Lacher sorgte Habecks Ökoantrieb. Unter dem Motto „I dua jetz liaba Kuacha bacha, eichan Schnä kennts künftig soiba macha“ versuchten sich Skiumsteigerinnen auf Rollrasen und Sandbett.



Wurden die Wägen teils von der üblichen Partymusik begleitet, kündigten arabische Klänge einen der letzten Wägen an. Die Nachrichten, dass vor allem in der vergangenen Badesaison Clans das Beurer Alpenwarmbad heimsuchten und Badegäste wie -personal in Schach hielten, verbreitete sich weit über den Landkreis hinaus. Wie anderswo auch geht ebenso in Benediktbeuern nichts mehr ohne Security. „Leider“, kommentierte Ariane Vollmar, die früher gern mit ihrer Familie im Bad entspannte Stunden verbrachte. „So wie früher wird es wohl nie wieder sein“, so die Beuerbergerin.