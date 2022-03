Fastenweg führt wieder durch Bichls Lindenallee

Von: Max Müller

Teilen

42 der 90 Bäume an der Bichler Lindenallee werden bis Ostermontag dekoriert. © Sandra Gerbich

Bichl – Nach dem großen Erfolg der Fastenweg-Aktion im vergangenen Jahr haben die beiden Organisatorinnen von „Bichl Miteinander“ eine Neuauflage initiiert.

Seit Aschermittwoch gestalten die ortsansässige Kirchengemeinde, Schule und Kindertagesstätte sowie Vereine, aber auch Privatpersonen Bäume am Bichler Fastenweg. Heuer gibt es viele neue Themen wie Tierwohl und Achtsamkeit. Und noch werden für einzelne Tage Baumpaten gesucht.



„Wir haben so viele positive Rückmeldungen zum Fastenweg im vergangenen Jahr erhalten, dass wir uns entschlossen haben, eine Neuauflage zu starten“, erklären Lilly Schöffmann und Christina Schmid, die beiden Initiatorinnen des Meditations- und Ideenpfads durch die Bichler Lindenallee. Wie in 2021 beteiligen sich wieder verschiedene Organisationen und Privatpersonen an der Gestaltung der Bäume. Jeder Tag hat seinen ganz persönlichen Baumpaten. Bis nach Ostern wächst der Fastenweg. Danach wird alles wieder abgeräumt, und die Lindenallee zeigt sich Spaziergängern wie immer.

Die Initiatorinnen des Fastenwegs in Bichl (2021). © Privat

Die Allee sauber halten

Unterstützung erhalten die beiden jungen Bichlerinnen diesmal verstärkt aus dem Dorf: „Vor etwa einem halben Jahr haben wir uns dem Ortsverein des Katholischen Frauenbunds angeschlossen“, so Schmid. Die Mitgliederinnen würden ihnen sehr vor allem dabei helfen, den Fastenweg sauber zu halten.

„Abhängig vom Wetter müssten wir alleine bis zu fünfmal am Tag durch die Allee gehen, um Müll zu entsorgen oder zu schauen, ob etwas vom Wind in die Bäume geweht wurde“, ergänzt Schöffmann. Mit der „Womanpower“ vom Frauenbund würden die beiden spürbar entlastet, „zumal wir beide seit kurzem wieder berufstätig sind“, erläutert Schmid.

Lokale Vereine sind dabei

Wie im vergangenen Jahr zeichnet für die Feiertage wie Aschermittwoch, Karfreitag und Ostern die Kirchengemeinde Bichl-Benediktbeuern verantwortlich. Mit dabei sind auch wieder Vereine wie der Garten- und Verschönerungsverein Benediktbeuern oder der Trägerverein Jugendarbeit.

Lesen Sie auch Noch Baumpaten für Fastenweg in der Lindenallee gesucht In wenigen Tagen ist es soweit: Am Mittwoch, 2. März, startet der Fastenweg in der Lindenallee zwischen Bichl und Benediktbeuern. Noch Baumpaten für Fastenweg in der Lindenallee gesucht Lachen und Suppe löffeln: Benefizaktion am Aschermittwoch auf dem Freisinger Wochenmarkt Die Aktive City und der Rotary Club veranstalten am Aschermittwoch eine Benefizaktion auf dem Freisinger Wochenmarkt. Wer Suppe mag, ist herzlich willkommen. Lachen und Suppe löffeln: Benefizaktion am Aschermittwoch auf dem Freisinger Wochenmarkt

Beteiligt haben sich ebenso die Mittagsbetreuung der Schule sowie die Kindertagesstätte aus Bichl. „Mit dabei sind aber auch neue Vereine wie die Pfötchenhilfe Loisachtal aus Benediktbeuern, die sich des Themas Tierschutz angenommen hat“, erklärt Initiatorin Schmid.



Baumpaten gesucht Für fünf Bäume suchen die beiden Initiatorinnen noch Baumpaten, und zwar für Freitag, 18. und 25. März, Dienstag, 29. März, Mittwoch, 30. März sowie Mittwoch, 6. April. Weitere Informationen gibt es auf der Seite von „Bichl Miteinander“.

Obwohl der Weg Besucher durch die Fastenzeit begleiten soll, sind die Themen der Bäume keineswegs nur christlich. “Von super religiös bis heiter frühlingshaft ist alles mit dabei“, ergänzt die junge Mutter. Einer der jetzt schon von Susanne Neff und Lea Pohl gestalteten Bäume lädt dazu ein, schwere Gedanken loszulassen und sich neue, positive Glaubenssätze mitzunehmen. „Für die Kids gibt’s dazu sogar tolle Ausmalbilder zum Mitnehmen“, erklärt Schöffmann. Ein anderer Baum steht unter dem Thema „Marys größter Schatz“ und wurde von Barbara Strobl und Kathi Gerl gestaltet. Den Baum zum Weltfrauentag verschönerte Ingrid Busch-Merz.

42 Bäume dekorieren

Bis 9 Uhr eines jeden Tages sind die Baumpaten aufgefordert, „ihren“ Baum zu dekorieren. Von den rund 90 Bäumen der Allee werden es bis Ostermontag 42 sein, die im neuen Kleid Spaziergänger erfreuen. Schon jetzt gibt es „Wiederholungstäter“, Besucher, die jeden Tag kommen, um das Wachsen der Allee mitzuerleben.