Feuerwehr Lenggries feiert 150. Geburtstag

Beim Festzug der Feuerwehr durch das Dorf gab es für die zahlreichen Zuschauer historische Feuerwehrautos, Pferdekutschen mit Ehrengästen und einige Musikkapellen zu sehen. © Hans Demmel

Lenggries – Im vergangenen Jahr hatte Corona der Freiwilligen Feuerwehr Lenggries einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt wurde der 150. Geburtstag in beeindruckender Weise nachgeholt. Und zwar gleich an zwei Tagen.



Zunächst war ein Festabend im „Apenfestsaal“ und am vergangenen Sonntag wurde mit Gottesdienst im Kurpark und Festzug durch den Ort gemeinsam mit geladenen Gästen, Feuerwehren aus der Region und aus dem benachbarten Tirol, hauptsächlich aber auch der breiten Öffentlichkeit gefeiert. 116 Aktive stehen aktuell für die verschiedensten Herausforderungen zur Verfügung. Bis zu 60 Einsätze pro Jahr werden absolviert.



Großer Tag in Lenggries: auch das Fahnenband der Kameraden aus Stans in Tirol, das die Lenggrieser Standarte schmückte, wurde gesegnet. © Demmel

Bis zu 8.000 Stunden an ehrenamtlichen Engagement kommen so über zwölf Monate gerechnet zusammen. Hans Willibald freute sich über viel Nachwuchs, „denn ohne Jugend würde es nicht weitergehen“. Der Kommandant dankte bei seiner Festrede aber auch der Gemeinde, die in Ausstattung und Fahrzeuge investiert.



Pfarrer Josef Kraller hielt die Festpredigt und segnete das Fahnenband. © Demmel

Werner Weindl, der die Schirmherrschaft für das Jubiläum übernommen hatte nannte die Feuerwehr „die größte Bürgerinitiative des Landes. Allerdings ist sie nicht gegen etwas, was ja heute modern ist, sondern für etwas: nämlich für den Dienst am Nächsten.“ Landrat Josef Niedermaier: „Man muss den Hut vor jedem ziehen, der viele Stunden seiner Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr verbringt.“

„Macht`s weiter so“

Auch der Lenggrieser Bürgermeister Stefan Klaffenbacher betonte beim Jubiläum der Feuerwehr überzeugt: „150 Jahre schafft ein Verein nur, wenn der Zusammenhalt stimmt. Macht`s weiter so, dann kann uns nichts passieren“, betonte er.



Zum Jubiläum der Feuerwehr fand der feierliche Gottesdienst im Kurpark statt. © Demmel

Der nächste „große Einsatz“ war beim Festtag, am vergangenen Sonntag zu leisten. Alles war bestens organisiert, als sich am frühen Vormittag der Kirchenzug in Richtung Kurpark auf den Weg machte. Dort hielt Pfarrer Josef Kraller den Festgottesdienst und segnete im Anschluss ein von der Feuerwehr Stans in Tirol mitgebrachtes Fahnenband, das dann auch gleich an der Lenggrieser Standarte festgemacht wurde und beim Festzug durch den Ort seine „neue Heimat“ gleich bestens kennen lernte.

Pferdekutschen, Ehrengäste und Musikkapellen

Durch das festlich geschmückte Brauneckdorf bewegten sich Feuerwehren aus der Region, historische und moderne Löschfahrzeuge und -geräte, Pferdekutschen mit Ehrengästen, Musikkapellen und die Fahnenabordnungen der Ortsvereine.

Vorbei ging es an der auf einem Feuerwehrfahrzeug errichteten Ehrentribüne und einer großen Schar an Zuschauern. Ziel war das Bierzelt am Festplatz, wo unter den Klängen der Musikkapelle Lenggries kräftig auf das Geburtstagskind angestoßen wurde.



In den Nachmittagsstunden wurden noch Ehrengaben überreicht, doch ansonsten wurde einfach nur gefeiert. Alles was es noch zu sagen gab, war bereits beim Festabend geschehen.