Feuerwehreinsatz in Reichersbeuern: Glut entzündet Holzspäne in alten Schreinerei

Von: Daniel Wegscheider

Etwa 40 Einsatzkräfte aus Reichersbeuern und Bad Tölz waren beim Brand in der alten Schreinerei. © Feuerwehr Bad Tölz

Reichersbeuern - Am Sonntag (2. April) gegen 13.45 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst Uhr zu einem Zimmerbrand im Gewerbegebiet Reichersbeuern alarmiert.

Dort stellten die Feuerwehren Bad Tölz und Reichersbeuern eine starke Rauchentwicklung in einer ehemaligen Schreinerei eines 85-jährigen Greilinger fest. Die Glut eines Ofens hatte wohl Späne und getrocknetes Holz davor entzündet. Schlimmeres konnte durch einen aufmerksamen Bewohner des Hauses verhindert werden, der schnell den Notruf absetzte, teilt die Tölzer Polizeiinspektion mit.

Den beiden Atemschutztrupps aus Tölz und Reichersbeuern gelang es die Flammen rasch abzulöschen. „Dadurch konnte eine Ausbreitung des Feuers auf das, in großer Menge gelagerte Holz, verhindert werden“, so die Tölzer Feuerwehr. Danach wurde die verrauchte Werkstatt per Elektrolüfter gereinigt.

Vor Ort waren rund 40 Feuerwehleute, ein Notarzt und vier Rettungswägen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro; verletzt wurde bei dem Brand niemand.