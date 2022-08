Finanzspritze für neue Rettungsstation in Kochel: 669.000 Euro aus EU-Topf

Von: Andreas Baar

Der Förderbescheid ist da: (v.l.) Andreas Wüstefeld (LAG-Management Landkreis), Heinz Eger (Vorsitzender Kreis-Wasserwacht), Anton Simmeth (Bereitschaftsleister Wasserwacht Kochel), Johann Kölbl (Landwirtschaftsamt Rosenheim), Michael Müller (2. Vorsitzender LAG), Thomas Holz (Bürgermeister), Anton Ortlieb (LAG-Vorsitzender), Toni Geiger (Bergwacht-Bereitschaftsleiter Kochel) und Ritchi Huber (stellvertretender Bergwacht-Bereitschaftsleiter Kochel). © Andreas Baar

Kochel - Die geplante Rettungsstation von Berg- und Wasserwacht in Kochel wird von der EU großzügig gefördert: Aus dem Leader-Topf gibt es fast 670.000 Euro.

Es ist das größten Förderprojekt aus dem EU-Leadertopf in der Periode 2014-2022 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Für den Neubau der Berg- und Wasserwacht in Kochel gibt es fast 670.000 Euro. Die Gesamtkosten wurden mit 1,54 Millionen Euro angesetzt. Sie werden aber steigen. Der Baubeginn steht noch in den Sternen.

Förderbescheid vom Landwirtschaftsamt

Es war den Beteiligten angesichts der Dimension eigens einen Pressetermin wert: Am Dienstag (2. Juli) überreichte Johann Kölbl vom Landwirtschaftsamt Rosenheim, es ist zuständig für das Genehmigungsverfahren der Leader-Aktionsgruppe (LAG) Bad Tölz-Wolfratshausen, den Förderbescheid an die Vertreter von Kommune und Blaulichtorganisationen. Wie berichtet, will die Gemeinde Kochel mit ihrer örtlichen Bergwacht und Wasserwacht eine gemeinsame Rettungsstation für die ehrenamtlichen Helfer errichten. Entstehen soll diese auf einem Grundstück am Kochelseeufer, nahe dem jetzigen Bergwachthaus. Grund: Die Freiwilligen brauchen dringend ein Domizil.

Das Bergwachthaus in Kochel ist zu klein geworden und in die Jahre gekommen. © Andreas Baar

Helfer brauchen Heimat

Die Bergwachtstation in der gemeindlichen Liegenschaft „platzt aus allen Nähten und ist ein bisserl in die Jahre gekommen“, wie Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) sagte. Circa 50 Aktive zählt die Organisation und 70 bis 80 Einsätze im Jahr. Noch schlimmer trifft es bei der Heimstätte die Wasserwacht: Sie ist auf drei Standorte im Ort verteilt. Die alte Bootshütte hatte noch für diese Saison eine Gnadenfrist, muss aber Ende des Jahres abgerissen werden, wie Ortsgruppen-Vorstand Anton Simmeth der Rundschau sagt. Die zwei Fahrzeuge sind in einem mobilen Unterstand und in einer Garage untergebracht. „Wir sind verteilt auf Dackelgarage und Stadel“, sagt Kreisvorsitzender Heinz Eger und freut sich auf den Neubau: „Die Wasserwacht kriegt jetzt eine Heimat.“ Was auch nötig ist bei 70 Aktiven inklusive einer 50-köpfigen Jugendgruppe und maximal zehn großen Einsätzen vor Ort und dutzenden Unterstützungseinsätzen an Kochelsee, Walchensee und an der Loisach, wie Chef Simmeth vorrechnet.

Neuer Standort für die Rettungsstation in Hanglage und mit Blick auf See und Berge. © Andreas Baar

Rund 1,54 Millionen Euro angesetzt

Die Gemeinde ist Projektträger des Vorhabens und stemmt den Großteil der Kosten. Im Haushalt sind 800.00 Euro eingestellt. Aber die beiden Rettungsorganisationen „leisten einen ganz erheblichen Beitrag“, wie Rathauschef Holz würdigte. Für den Förderantrag wurden rund 1,54 Millionen Euro angesetzt. Doch das war Stand März 2021. Eine Zahl, die „eher nicht zu halten sein wird“, wie Holz schon jetzt mit Blick auf die allgemeine Steigerung bei Baupreisen und Materialkosten fürchtet.



Spenden gern gesehen Die Retter freuen sich über Spenden für das Bauprojekt: Bergwacht Kochel, VR-Bank Werdenfels, IBAN DE49 7039 0000 0103 7140 04, BIC: GENODEF1GAP. Wasserwacht Kochel, Sparkasse Tölz-Wolfratshausen, IBAN DE13 7005 4306 0000 0012 22, BIC: BYLADEM1WOR. Das Konto läuft über das Bayerische Rote Kreuz – deshalb als Verwendungszweck „Spende Wasserwacht Kochel“ angeben.

Der zweigeschossige Bau mit seinen 26 auf 12,50 Meter hat Garagen, Büro, Küche und Ausbildungsraum. © Eizenberger Architekten

Gut für Dorfgemeinschaft

Da ist es gut, dass aus dem Leader-Topf 669.252 Euro fließen. Es ist die größte Fördersumme für die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Bad Tölz-Wolfratshausen, heißt es von Andreas Wüstefeld vom LAG-Management. LAG-Vorsitzender und Benedktbeurer Bürgermeister Anton Ortlieb (BBV) hob die Zusammenarbeit bei dem Projekt hervor: „So wächst auch ein Dorf zusammen“. Was ein Ziel des Leader-Programms sei, wie Ortlieb erklärte.

Baubeginn ist noch unklar

Bei aller Freude über den Zuschuss: Einen Zeitplan für das Bauvorhaben wollte Bürgermeister Holz auf Nachfrage lieber nicht nennen. Zwar liegt die Baugenehmigung (ein Großteil ist gemeindliches Grundstück) mittlerweile vor, allerdings müsse noch die Nutzung im Bereich der Zufahrt grundbuchlich gesichert werden. Man werde dann sofort mit der Ausschreibung starten und „baldmöglichst mit dem Bau beginnen“, so Holz.