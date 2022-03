Fleißig am Mühlbach: „Der liebe Herr Biber“ macht Sorgen in Schlehdorf

Von: Christine Weikert

Fleißiger Baumeister: Ein Biberdamm in Schlehdorf. © Christine Weikert

Schlehdorf - Die Gemeinde Schlehdorf will einen Biber entnehmen. Grund ist der Hochwasserschutz am Mühlbach. Es standen schon Flächen unter Wasser.

Nach der Wiederansiedelung des Bibers ist Bayern zwischenzeitlich fast flächendeckend mit dem schwimmenden Nager besiedelt. Im Kochelsee-Loisach-Moor-Gebiet ist die Biber-Population hoch, was regelmäßig zu Konflikten im landwirtschaftlichen Bereich führt. In Schlehdorf sorgt man sich nun um den Hochwasserschutz – und zieht eine Entnahme des pelzigen Baumeisters in Erwägung.

Flächen am Kloster unter Wasser

„Der liebe Herr Biber“, seufzte Bürgermeister Stefan Jocher (WGL) am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung und informierte das Gremium über einen „schönen Bau am Mühlbach“, der Flächen am Kloster unter Wasser setze. Ein Gespräch mit Gernot Walther, einem der ehrenamtlichen Biberberater im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, hat laut Jocher raschen Handlungsbedarf ergeben. „So schnell wie möglich die Dämme rausnehmen“, laute die Empfehlung, was aufgrund des dort steil abfallenden Geländes gar nicht so einfach sei.



Antrag bei Naturschutzbehörde stellen

Der Mühlbach selbst sei „ganz schön breit geworden“, berichtete Jocher weiter. Bauwerke fänden sich auch im Bereich des Klosterguts. Unter der Brücke würden dort regelmäßig Dämme durchgestochen, von dem fleißigen Nager aber jedes Mal wieder neu aufgebaut. „Wenn der Biber den dorfseitigen Damm anpackt, wird das für unseren Hochwasserschutz brandgefährlich“, mahnte der Bürgermeister. Mit dieser Begründung will die Gemeinde nun bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes einen Antrag auf Entnahme stellen.