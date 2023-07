Flower Power in Schlehdorf: Realschule verabschiedet Absolventen

Gottesdienst und bunte Feier

Schlehdorf - Feierlich wurden an der Realschule in Schlehdorf die Absolventen verabschiedet. Verbunden mit einer besonderen Botschaft des Schulleiters.

In diesem Jahr absolvierten die beiden 10. Klassen der Erzbischöflichen Realschule St. Immaculata in Schlehdorf mit insgesamt 42 Schülern (33 weiblich/9 männlich) ihren Realschulabschluss. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst mit Pfarrer Simon Tyrolt in der Pfarrkirche St. Tertulin fand das feierliche und abwechslungsreiche Programm zur Zeugnisverleihung in der Sporthalle der Schule statt.

Gemäß dem Motto war die Halle bunt geschmückt und vermittelte trotz des trüben Wetters eine sehr positive Ausstrahlung. Sie war voll besetzt mit Eltern, Geschwistern und Freunden, die an dem Programm offensichtlich Freude hatten und dies auch mit viel Applaus belohnten.

Die Absolventen Klasse 10a: Eileen Bauer, Emanuel Böer, Juliana Christl, Ronja Fischer, Jakob Geiger, Niclas Jung, Anna-Maria Kontogiannis, Sladana Mrsic, Romy Mürnseer, Tobias Mürnseer, Emanuel Pohl, Maximilian Schilling, Melanie Sporrer, Alisa Tarasenko, Melanie Wagner, Möritz Wörtle, Carolina Zaindl.

Klasse 10b: Stefanie Bach, Luna Clahsen, Antonia Daser, Paulina Frgelcova, Florian Furtner, Lena Gabor, Emily Hauer-Schwarz, Moritz Helfert, Magdalena Horner, Katie Kofler, Verena König, Anna Krippner, Lina Kupp, Franziska Mengel, Johanna Müller, Fiona Neumeier, Larissa Ollert, Johannes Schlag, Emilia Schönfeld, Finja Schorgg, Felicitas Schuldlos, Hannah Seliger, Sofia Streibl, Benedikt Wagner, Magdalena Wild.

Erinnerungen an Schulzeit

Nach der Begrüßung durch Schulleiter Manfred Ilnitz folgten Beiträge des Elternbeirats, der Klassenleitungen sowie der Klassensprecher der 10a und 10b. Die Klassenleiterinnen Svenja Teepe und Susanne Geiger führten in entspannter Atmosphäre mit einem Gläschen in der Hand einen amüsanten Dialog und reflektierten dabei über die gemeinsame Zeit mit ihren Schülern. Bei diesen dürfte der Wiedererkennungshoch gewesen sein!

Die Klassensprecherinnen Larissa Ollert und Eileen Bauer erinnerten auf unterhaltsame Weise an die Erlebnisse über die Jahre und porträtierten aus Schülersicht alle Lehrer, die dann auch noch mit einem kleinen Geschenk zum Abschied belohnt wurden.



Ein musikalisches Highlight war der Lehrerchor „Goldkehlchen", der bei der Abschlussfeier den Song „See you again" von Whiz Kalifa mit eigenem Text darbot.

Geschenk des Lehrerchors

Eingerahmt wurde das Programm musikalisch mit Darbietungen von Julia Mangold (Klarinette), Katie Kofler (Geige), Magdalena Doll und Lisa Bocksberger (Gitarre), Theresa Thalmayr und Helena Zanker (Ukulele) sowie Anton Streidl (Trommel) – unter der Leitung von Renate von Jonquières (E-Piano). Ein musikalisches Highlight war der Lehrerchor „Goldkehlchen“ mit dem Song „See you again“ von Whiz Kalifa mit eigenem Text. Durchaus hörenswerte Darbietung, eine rührende Geste und ein Geschenk an die Schüler, die den Song in dieser Form erstmalig auf einer Klassenfahrt zum Besten gaben.

Friede und Toleranz

Schulleiter Ilnitz hielt vor der Zeugnisverleihung eine einfühlsame und empathische Rede. Er erinnerte an die Intention der Flower Power-Bewegung, die die Botschaft des Friedens, der Liebe und des Zusammenhalts verkündete. „Ich möchte euch ermutigen, diese Philosophie in die Welt weiterzutragen“, so Ilnitz. „Nehmt euer ganzes Wissen, eure Erfahrung und alles das, was ihr in der Schule hier gelernt habt, mit und setzt euch für eure Freunde und Mitmenschen ein. Setzt euch für eine Welt ein, in der Friede, Liebe und Toleranz oberste Prinzipien sind.“