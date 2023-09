Auf dem Fußballplatz entstehen vier 18 Meter hohe Fluchtlichtmasten für rund 30.000 Euro

Dank neuer Flutlicht-Anlagen: kann in der Jachenau zukünftig auch abends Fußball gespielt werden. © Patrick Staar

Jachenau – Die Jachenauer tappen bald nicht mehr im Dunkeln, wenn sie abends Fußball spielen: Der Bau von vier neuen Flutlichtmasten ist beschlossene Sache.

Damit die Jachernauer künftig beim Fußballspielen mehr Licht zur Verfügung haben, wird investiert. Die Fluchtlichtmasten werden nach einer ersten Schätzung wohl um die 30 000 Euro kosten. Gestemmt werden soll das Projekt mit einem Zuschuss des Bundes, der Gemeinde, privaten Spenden – und viel Eigenleistung des FC Jachenau.

Das alte Tölzer Eisstadion an der Peter-Freisl-Straße in Bad Tölz wurde vor fast 20 Jahren abgerissen. Nichts im Stadtbild erinnert mehr an die historische Spielstätte, in der der EC Bad Tölz seine größten Erfolge gefeiert hat.

Zwölf nostalgische Lampen weichen vier neuen Flutlichtmasten

In der Jachenau haben allerdings noch ein paar Erinnerungsstücke überlebt. Konkret: Zwölf Lampen, die einst unter dem Stadiondach hingen und seit dem Abriss den Jachenauer Fußballplatz beleuchten. Einige weitere findet man am Jachenauer Eisplatz.



Längst entsprechen die Lampen nicht mehr dem Stand der Technik. Wenn was kaputtgeht, ist Ersatz quasi nicht mehr zu bekommen. Mal abgesehen bleibt es auf Teilen des Fußballplatzes selbst bei eingeschaltetem Licht fast stockdunkel. „Die Lampen haben einfach das Ende ihres Lebenszyklus erreicht“, erläutert Felix Kellner, zugleich Schriftführer des FC Jachenau und der Geschäftsleiter der Gemeinde. Das Gleiche gelte für die imprägnierten Holzmasten, die bei starken Windböen nicht stabil genug sind.



Anstatt aus acht Metern leuchtet es künftig aus 18 Metern auf den Platz

Die große Frage habe nun gelautet: „Was machen wir als Ersatz?“ Auf der einen Seite sei das Flutlicht nicht besonders oft im Einsatz, auf der anderen Seite erlebe der im Jahr 2011 gegründete Verein einen regelrechten Boom. Zum Training am Montag kämen stets 30 bis 40 Kinder, anschließend kicken 10 bis 20 erwachsene Hobby-Fußballer, die übers Jahr verteilt vier bis sechs Freundschaftsspiele bestreiten.



Letztlich habe man den Beschluss gefasst: „Wenn wir was machen, dann machen wir’s gescheit.“ Konkret bedeutet dies: Die maroden acht Meter hohen Holzmasten werden durch 18 Meter hohe Alumasten ersetzt. Zudem setzen die Jachenauer zukünftig auf moderne LED-Technik. Dafür werden nur vier statt der angedachten sechs Masten aufgestellt. „Auch wenn sechs Masten natürlich besser wären“, wie Kellner einräumt.



Auch so verbessere sich die Beleuchtung dramatisch. Wurden an den dunkelsten Stellen bisher nur sechs Lumen gemessen, so werden es in Zukunft 60 Lumen sein. „Die alten Lampen sind halt Funzeln“, sagt Kellner.



Baugenehmigung für die hohen Flutlichmasten ist da

Bei Flutlichtmasten mit über zehn Metern Höhe ist eine Baugenehmigung notwendig, die dem FC Jachenau mittlerweile vorliegt. „Vor allem geht’s da um Umweltschutz“, erläutert Kellner. So dürfe aus Insektenschutz-Gründen kein Licht nach oben abgestrahlt werden. Zudem dürfe die Farbtemperatur maximal 3000 Kelvin betragen. „Je gelber, desto verträglicher, je bläulicher, desto greller.“



Die 18 Meter hohen Masten werden zwei Meter tief im Boden versenkt und in vier Kubikmeter Beton eingebettet. „Alles in Eigenleistung“, wie Kellner betont. Ebenso in Eigenleistung werden die Stromkabel verlegt und die Masten aufgestellt. Nicht zuletzt arbeitete der Planer kostenlos.



Spendengelder, Zuschüsse von Bund und Gemeinde samt Eigenleistung

Der Verein will nun Spendengelder sammeln, um die Materialkosten zu decken. Die Gemeinde übernimmt die Hälfte der Kosten, da der Platz der Gemeinde gehört und auch von der Schule genutzt wird. Zudem läuft ein Förderantrag beim Bund, die Prüfung dauert drei Monate.

Für andere Förderprogramme komme der FC Jachenau nicht infrage, erklärt Kellner. Vom Bayerischen Fußballverband würde es auch einen Zuschuss geben, allerdings ist der FC Jachenau dort nicht Mitglied. Vom Land gäbe es nur einen Zuschuss, wenn die Kosten höher als 50 000 Euro wären.