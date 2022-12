Förderverein des Familienpflegewerks leistet 6.490 Stunden – Vorstand im Amt bestätigt

Mitgliederversammlung beim Förderverein des Familienpflegewerks: (v.l.) Einsatzleiterin Anne Kürzeder, die Familienpflegerinnen Susanne Schraml, Yvonne Köhler, Bianka Langer, Erster Vorsitzender Peter Demmelmair, Livia Kaiser sowie Martha Holzmann (Schriftführerin). © Karl Bock

Bad Tölz – Mit einem leichten Plus in der Kasse konnte der Förderverein des Familienpflegewerks Bad Tölz-Wolfratshausen bei der jüngsten Mitgliederversammlung aufwarten.

Wie Kassier Christine Bock berichtete, wurden die Einnahmen für das Jahr 2021, vorwiegend aus Spenden, um gut 1.000 Euro gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Für das aktuelle Jahr liegen noch keine Zahlen vor.

Trotz der Corona-Krise waren die fünf ausgebildeten Familienpflegerinnen in den vergangenen Jahren sehr gefragt, wie der Rechenschaftsbericht von Einsatzleiterin Anne Kürzeder aus Bad Heilbrunn zeigte. War 2020 noch Zurückhaltung zu spüren, so nahm die Zahl der Einsätze wieder zu. Kürzeder: „Die Verunsicherung wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr war anfangs groß, aber als die betroffenen Familien an ihre Grenzen gestoßen sind, wurden wir wieder verstärkt nachgefragt.“



Jugendamt: Koordinierende Kinderschutzstellen waren bei über 70 Familien im Einsatz

Auch vom Jugendamt wurden zahlreiche Einsätze im Landkreis vermittelt. Insgesamt waren die ausgebildeten Pflegerinnen im Jahr 2021 in 73 Familien und leisteten 6.490 Stunden. Fast 5.000 wurden dabei über die Krankenkassen finanziert, 1.500 Stunden sind im Auftrag des Jugendamtes und der Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi) geleistet worden. Der KoKi-Dienst sitzt im Tölzer Landratsamt und organisiert im Landkreis unter anderem Sprechstunden, in denen die Fragen junger Eltern beantwortet werden.

Insgesamt gab es 17 Einsätze in Bad Tölz, sechs in Bad Heilbrunn und Lenggries, der Rest entfiel auf die weiteren Gemeinden und Nachfragen aus benachbarten Landkreisen. In Weilheim-Schongau und Miesbach wird etwa keine Familienpflege angeboten, während das in Bad Tölz seit über 50 Jahre der Fall ist.



Einsatzgründe waren, wie Kürzeder ausführte, Risikoschwangerschaften, Krebstherapien und psychische Erkrankungen. Insgesamt setzte sich auch im Vorjahr der Trend zu vielen kleineren Einsätzen durch, die Pflegerinnen betreuen teilweise pro Tag mehrere Familien, was Probleme bei der Organisation und viele Fahrten mit sich bringt.



Der Förderverein entstand aus einer Satzungsänderung heraus, da die Kassen nicht alle Stunden vergüteten

Da die Krankenkassen schon seit Jahren nicht alle Einsatzstunden bezahlen, wurde im Jahr 2015 im Rahmen einer Satzungsänderung der „Förderverein des Familienpflegewerks Bad Tölz-Wolfratshausen“ gegründet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, entsprechende finanzielle Mittel zu beschaffen. Dies ist auch wieder gelungen, wie der Bericht von Kassier Christine Bock auswies.



Dank der Spenden der Landkreis-Kommunen, der Pfarreien, der Sparkasse, der Wittig`schen Stiftung und von Privaten konnten insgesamt 20.000 Euro an den Trägerverein, das Familienpflegewerk des Bayerischen Landesverbandes des Katholischen Deutschen Frauenbundes in München überwiesen werden.



Die Mitglieder bestätigten im Rahmen der Versammlung im Pfarrheim die bisherige örtliche Vorstandschaft im Amt. Vorsitzender ist der Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair, seine Stellvertreterin Anne Kürzeder, Christine Bock kümmert sich um die Kasse, Martha Holzmann bleibt Schriftführerin. Karl Bock