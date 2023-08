Lenggrieser Festwoche: Hubert Aiwanger zu Besuch im Zelt

Freuten sich über den Besuch des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Mitte), die Festwirte Michael (li.) und Peter Gascha. © Hans Demmel

Lenggries - Sicherlich ein Höhepunkt der Lenggrieser Festwoche, der Besuch von Freien-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Rund 1.300 Besucher hörten sich seine Rede im Festzelt an.

Mit Freibierausschank am Rathausplatz begann am Freitag vor einer Woche die Lenggrieser Festwoche. Es herrschten keine hochsommerlichen Temperaturen, dennoch war, wie auch in den folgenden Tagen, das Interesse der Einheimischen und Urlaubsgäste recht groß.

Ich will im Herbst in Bayern mit der CSU weiterregieren und keinen Grünen in der Landesregierung sehen.

Bis auf wenige Plätze gefüllt, war das von den Brüdern Michael und Peter Gascha seit nunmehr 20 Jahren betriebene Bierzelt, als der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freitag Wähler) am Dienstag zu den rund 1.300 Besuchern sprach. Er wolle „die heile Welt auf dem Land erhalten“ versicherte Aiwanger und stellte klar, „ich will im Herbst in Bayern mit der CSU weiterregieren und keinen Grünen in der Landesregierung sehen.“ Das Publikum im Festzelt antwortete mit frenetischem Applaus.

So geht es weiter auf der Lenggrieser Festwoche: Fingerhakeln-Meisterschaft und Schafkopfturnier

Am Sonntag, 13. August, findet im Festzelt die Alpenländische Meisterschaft im Fingerhakeln mit rund 150 Teilnehmern statt. Ausrichter sind die Isargau Fingerhakler, die hauptsächlich in Gaißach und Lenggries beheimatet sind. Vom Isargau versuchen mit Josef Brandhofer (Mittelgewicht) und Georg Brandhofer (Halbschwergewicht) zwei Gewinner von 2022 ihre Titel zu verteidigen. „Schön wäre es, wenn viele Zuschauer die Wettkämpfer anfeuern“, sagt Schriftführer Andreas Hartl. Anmeldung ist ab 9 Uhr möglich, die Wettkämpfe beginnen um 10 Uhr. Ebenfalls ab 10 Uhr ist Weißwurst-Frühschoppen mit der Landjugend-Musi.



Beim Finale der Lenggrieser Festwoche am Dienstag, 15. August, findet ein Schafkopfturnier (Beginn 9.30 Uhr) statt. Ab 18 Uhr heißt es dann, vergünstigte Preise auf alle Gerichte im Zelt und ab 19 Uhr spielt die Blaskapelle Lenggries. Um 21 Uhr findet die Verlosung der verkauften Glückslose statt. Hans Demmel