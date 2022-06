Frontalkollison auf der B 13 fordert vier Verletzte

Von: Daniel Wegscheider

Symbolbild: Auf der B 13 bei Sachsenkam krachten ein Mazda und BMW zusammen. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Sachsenkam - Beim Frontalzusammenstoß auf der B 13 sind am Samstag vier Menschen verletzt worden. Die Bundesstraße war für eine Stunde gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Samstag (18. Juni) kurz vor Mittag auf der Bundesstraße 13. Ein 37-jähriger Reichersbeurer übersah in seinem Mazda beim Abbiegen Richtung Sachsenkam einen entgegenkommenden BMW. Der Fahrer darin, ein 56-jähriger Mann aus Sprockhövel (Nordrhein-Westfalen).

Beide Fahrer erlitten einen Schock

Mitten auf der Kreuzung krachten dann der BMW und Mazda frontal aufeinander. Beide Fahrer erlitten laut Polizei einen Schock und die jeweiligen Beifahrerinnen ein Halswirbelschleudertrauma. Das BRK brachte alle vier Personen in die Asklepios-Stadtklinik nach Bad Tölz.

Gesamtschaden: 45.000 Euro

Die Polizei schätzt den Schaden am Mazda auf etwa 10.000 Euro und dem am BMW auf 35.000 Euro. Die Feuerwehren aus Sachsenkam und Reichersbeuern mussten die Straße in Fahrtrichtung Bad Tölz für eine Stunde sperren. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn vom ausgelaufenen Berzin.