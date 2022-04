Für Ukraine-Flüchtlinge: Kochler Ehepaar fährt Hilfsgüter privat nach Polen

Von: Andreas Baar

Die mitgebrachten Hilfsgüter wurden in Polen in der Garage eingelagert und verteilt. © Privat

Kochel – Sie packten ihren BMW voll und fuhren nach Polen: Angelika und Georg Schöppner aus Kochel waren auf privater Hilfsfahrt für Ukraine-Flüchtlinge.

Der Kontakt lief über Freunde in Polen: Von ihnen erfuhren Angelika (74) und Georg (71) Schöppner aus Kochel, dass in dem kleinen Dorf Czysowice, südlich von Kattowitz, etwa 100 geflüchtete Familien aus der Ukraine angekommen sind. „Hauptsächlich Frauen mit ihren Kindern“, wie Angelika Schöppner hörte. Und: „Es fehlt natürlich am Nötigsten.“ Geholfen wird dort in privater Initiative. Ein polnisches Ehepaar, Gabriela und Andreas, übernimmt die Registrierung der Ankommenden und koordiniert deren Unterbringung. Die Eheleute haben selbst mehrere Frauen und Kinder in ihrem eigenen Haus aufgenommen. Gekocht wird täglich für circa 20 Personen. Alles wird ehrenamtlich gemacht. „Als wir das hörten, versprachen wir sofort zu helfen“, so Schöppner.



Fertig für die Fahrt: Das Auto der Schöppners war vollgepackt mit Hilfsgütern. © Privat

Die Kochler schickten umgehend eine Rund-Mail an Freunde und Bekannte und baten um Spenden aller Art. „Die Rückmeldung war grandios“, sagt die 74-Jährige der Rundschau. Die Schöppners packten ihren BMX X5 randvoll. „Da ging nichts mehr rein“, erinnert sich die Kochlerin. Mit Sachspenden, Kinder- und Damenkleidung, Bettwäsche, Handtüchern, Medikamente, Decken sowie Lebensmitteln machten sich die beiden Loisachtaler auf die 780 Kilometer lange Reise über Österreich und Tschechien nach Südpolen. Nach etwa acht Stunden erreichten sie ihr Ziel, drei Tage blieben Angelika und Georg Schöppner in dem 3000-Seelen-Ort kurz hinter der tschechischen Grenze.



Hilfsgüter in der Garage

In Czysowice wurden die Oberbayern freudig empfangen. „In einer leeren Garage bauten wir alle Hilfsgüter auf, so dass von da aus die Verteilung erfolgen konnte“, berichtet Angelika Schöppner. Bei Gabriela und Andreas lernten sie einige der ukrainischen Frauen und Kinder kennen. „Die Verständigung war nicht leicht, aber mit Gesten und teilweise auf Englisch klappte es dann doch.“



Hier gibt es Infos Wer spenden oder helfen möchte: einfach per E-Mail an Angelika.Schoeppner@t-online.de wenden.

Große Runde am Esstisch: Die polnischen Gastgeber der Flüchtlinge kochen täglich für 20 Personen. © Privat

Es sei sehr beeindruckend gewesen, mit den Flüchtlingen zu reden, erzählt die 74-jährige Kochlerin. „Die Menschen waren sehr, sehr dankbar.“ Schöppner berichtet aber auch von großen Sorgen bei den Flüchtlingen. „Sie wissen nicht, was zu Hause ist.“

Weitere Fahrten geplant

Mit leerem Auto, „aber vollem Herzen“ fuhren sie zurück nach Kochel. Am Donnerstag (21. April) geht es wieder nach Polen. „Das Auto ist schon voll“, meint Angelika Schöppner. Diesmal wollen sie auch der ukrainischen Grenze Halt machen, um Hilfsgüter abzugeben und Flüchtlinge direkt nach Czysowice zu bringen. „Wir fahren noch mehrmals“, kündigt die Kochlerin an.