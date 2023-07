Buntes Programm für Kinder und Jugendliche beim „Fun & Fly“ in Lenggries

„Fun & Fly“ ist das neue Outdoor-Festival in Lenggries für die ganze Familie

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Tandemfliegen mit Adventure Sports©Adventures Sports.jpg © Adventures Sports

Lenggries - Abenteuerliches Abheben, Raften, Klettern und Biken oder doch lieber gemütlich Märchen und Vorträgen lauschen? Beides ist möglich beim ersten „Fun & Fly“-Festival an der Brauneck-Talstation in Lenggries, das am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juli, stattfindet.

Am kommenden Wochenende wird die Talstation des Lenggrieser Braunecks für zahlreiche Outdoor-Erlebnisse in ein Basecamp verwandelt. Dabei ist das Motto „Fun & Fly“ Programm: Denn das Gleitschirmfliegen steht beim zweitägigen Festival im Mittelpunkt – ob beim Zuschauen, testen oder selbst ausprobieren.

„Das Brauneck auf 1.555 Meter bietet mit drei Startrichtungen und nutzbarem Talwindsystem ideale Voraussetzungen für Einsteiger und Vielflieger, um abzuheben“, Maria Bader, die Leiterin der Tourist-Information Lenggries. Mit dem „Fly high“-Festival-Ticket etwa können vor Ort die neuesten Schirme und Gurte getestet werden. „Vorlage einer gültigen Fluglizenz und Haftpflichtversicherung vorausgesetzt.“

Fliehkraftsimulator und Tandemsprung am Brauneck

Wagemutige können sogar ausprobieren, welche Kräfte auf den Körper beim Fliegen wirken und ein G-Force-Einführungstraining im Fliehkraftsimulator absolvieren oder tatsächlich beim Tandemsprung abheben. „Den gibt es für Ticketbesitzer stark ermäßigt“, berichtet Bader weiter. Statt 159 Euro kostet der Gleitschirmflug 110 Euro. Am besten vorab per E-Mail info@adventure-sports.de buchen, rät die Tourist-Informationsleiterin. „Letzte freie Plätze können vor Ort am Infostand ergattert werden.“ Bei der an beiden Tagen stattfindenden Gleitschirmmesse können sich Besucher auch Tipps holen zur Wartung und Einstellung der eigenen Ausrüstung.



Wer sich aber nicht in die Lüfte schwingen will, findet zum anderen viele Angebote rund ums Raften auf der Isar, Biken, Klettern und Wandern am Brauneck. Und für Familien bietet das „Fun & Fly“-Festival auch einiges: Die Kleinen können sich an der Kletterwand, auf der Slackline oder in der Hüpfburg sowie im Bikepark austoben.

Buntes Programm für Kinder und Jugendliche beim „Fun & Fly“ in Lenggries

Sie können auch als Naturdetektive auf Walderlebnistour gehen oder einen keinen Märchenspaziergang machen. Die Geschichten-Schnitzeljagd ist ab drei Jahren geeignet (in Begleitung eines Erwachsenen). Größere stellen beim Zirkus ihr Können bei der offenen Jonglierwiese unter Beweis oder sausen mit den „Bullcarts“, unmotorisierten Riesendreirädern, über eine Schotterpiste. Angebote zu SUP-, Kanu-, Canyoning- oder Rafting-Touren vervollständigen das Angebot.

Thomas Huber berichtet über seine Reise vom Wanderer bis zum Extrembergsteiger

Den Hauptvortrag „In den Bergen ist Freiheit“ hält der weltbekannte Kletterer und Extrembergsteiger Thomas Huber am Samstag, 22. Juli, um 18 Uhr. „Er nimmt die Zuhörer mit auf eine wilde, rockige Reise durch die Welt der Huberbuam“, berichtet Bader. „Angefangen mit den ersten Schritten am Fuße der Alpen, weiter nach Yosemite, in die Kälte der Arktis und Antarktis, in das stürmische Patagonien bis hin zu Siebentausendern des Karakorums und Himalayas“. Im Anschluss gibt es eine Fragerunde und Autogrammstunde.



Wen es bei so viel Alpinismus schwindlig wird und lieber am Boden bleiben will, „der findet dort eine breite Angebotspalette in Sachen Outdooraktivitäten“, sagt Bader. „Und ist bei den örtlichen Experten dabei in den besten Händen.“ Radl Rasti zeigt etwa die richtige Vorbereitung für eine Alpenüberquerung mit dem Bike, „während die Gipfelbiker zu rasanten Fahrten über die Pump Trails einladen“.

Zahlreiche Bike-Angebote – Greifvogelschau mit Paul Klima

Ruhiger sind dagegen Bike-Kurse und die geführte Tour mit den Stoinradlern – beides gibt es auch für Kinder. Die Veranstalter (Wunderfalke Event und Adventures Sports) weisen darauf hin: Bei den Fahrradangeboten eigene Räder mitzubringen, da es keine Leihräder vor Ort gibt.



Ein weiteres Veranstaltungshighlight für Groß und Klein ist die Greifvogelvorführung mit Paul Klima vom Tierpark Falkenhof in Dietramszell. Bei seinem Flugtraining am Samstag und Sonntag jeweils um 11 und 14 Uhr vermittelt er die Grundkenntnisse der Falknerei und verrät viele Details über die Tiere. Zudem verwandelt sich am Samstagabend das Festivalgelände ab 21 Uhr im Rahmen des Bayerischen Outdoor Filmfestivals zum Open-Air-Kino, bei schlechtem Wetter findet es drinnen statt.

Tickets und Reservierungen

Tickets mit und ohne Bergfahrten kosten zwischen 20 und 40 Euro für einen Tag beziehungsweise zwischen 30 und 75 Euro für zwei Tage. Die Brauneck Bergbahn fährt das ganze Wochenende und abends länger. Alle Infos und Reservierungen gibt es auf www.fly-fun-lenggries.de.