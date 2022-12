Kabarettist Willy Astor besucht Franz-Marc-Schule Geretsried und ist begeistert

Von: Michaela Schubert

Glamouröser Empfang: Die Schülerinnen Lea Fischer (l.) und Fabienne Gerbich entführen den Komödien-Star Willy Astor (2.v.l.) zusammen mit Schulleiter Michael Albrecht in ihr Winterwonderland. © Franz-Marc-Schule

Geretsried – Eine ganze Heerschar begeisterter Kinder und Jugendlichen bereitete vor wenigen Tagen Willy Astor einen furiosen Empfang

Der Kabarettist Willy Astor besuchte auf Einladung die Franz-Marc-Schule Geretsried. In stundenlanger Arbeit hatten die Schüler für ihren Star zuvor ihre Turnhalle in ein Winterwonderland verwandelt.

Kaum jemand kann von sich behaupten, einen TV-Star als Nachbarn zu haben. Und noch weniger Menschen gelingt es, ihren prominenten Mitbewohner auf ein Treffen der ganz besonderen Art einzuladen. „Willy Astor war auf Anfrage ganz unkompliziert“, berichtet Christine Herrmann. Die Lehrerin am Förderzentrum Geretsried folgte der Idee einer Schülermutter. Die Fan-Mama hatte den in ihrer Nähe wohnenden Kabarettisten gebeten, einmal an der Schule zu gastieren. „Eine Bitte, der Astor gerne nachgekommen ist“, erzählt Herrmann.



Die Mühe hat sich gelohnt - das Erlebnis war grandios

Vor einigen Tagen war es dann so weit. Astor kam, sah und sang. „Ein grandioses Erlebnis, das die Mühe im Vorfeld allemal wert war“, berichtet sie weiter. Viele Stunden investierten die Schüler in die Umgestaltung ihrer Turnhalle. „Astor hatte sich gewünscht, dass der Anbau, der auch für Veranstaltungen genutzt wird, nicht nach Sporthalle aussieht“, erklärt die Lehrerin.



Die Schüler seien sofort Feuer und Flamme gewesen und wollten für Astor einen roten Teppich auslegen. Eine Idee, die dann in ein Meer aus Tannengrün – also einen grünen Teppich – mündete. Lea Fischer und Fabienne Gerbich wollten ihren Star unbedingt als Engelchen verkleidet in ihr Winterwonderland führen. Ein Vorschlag, den beide in Perfektion umsetzten: „Sie haben Astor und die anderen Gäste herein geleitet und die Ehrengäste an ihren Platz geführt“, erinnert sich die Lehrerin der beiden Schülerinnen.



„Ich freue mich, hier zu sein und eure Weihnachtsfeier mit euch gestalten zu dürfen“, begrüßte Astor das junge Publikum sowie die Lehrer und Schulleitung. „Fast die gesamte Schule wollte sich den Auftritt nicht entgehen lassen“, berichtet Herrmann. Das Programm des Kabarett-Stars konnte sich sehen lassen: Astor begeisterte mit Liedern wie dem „Hängeregister“, dem „Kräuterlied“ oder dem „Pubertier is in the house“. Ebenso sang und musizierte er sich bravourös durch spontane Liederwünsche. „Astor kannte unsere Schule mit ihren Besonderheiten bislang nicht“, so Herrmann. Es habe ihn sehr berührt, in so viele leuchtende



Augen zu sehen. Astor sprach ebenso mit den Lehrern der Schule. Er zeigte reges Interesse an den Besonderheiten der Einrichtung. Geduldig gab er Autogramme, beantwortete Fragen, „ließ sich voll auf die Kinder und Jugendlichen ein“, freut sich Herrmann über die große Resonanz.



Herrmann hofft nun, dass das erste Konzert an der Franz-Marc-Schule nicht das letzte war. Getragen von der ausgelassenen Stimmung sei der Besuch Astors ein unvergessliches Erlebnis gewesen. Mit Plätzchen und Kinderpunsch ließen Astor und die gesamte Schulfamilie die Feier dann ausklingen. „Auf hoffentlich ein nächstes Mal“, entließen Engelchen Lea und Fabienne ihren Gast in die Weihnachtszeit.