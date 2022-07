Gaißach: Neue Besitzer wollen Altbau sanieren und Gästehaus errichten

Von: Franca Winkler

Der denkmalgeschützte „Zachschuster“. Jetzt noch ein trostloserer Anblick, aber bald ein Schmuckstück im Dorf. Der Flachbau links wird abgerissen, dort soll sich mit einem Verbindungstrakt der Hotelneubau anschließen. © Bannier

Gaißach – In Gaißach haben – sehr zum Leidwesen der Gemeinde – in den letzten Jahren mehrere Gastronomiebetriebe geschlossen. Doch jetzt ist ein Ende der Durststrecke absehbar.

Es kommt Bewegung in die Szene. Der ebenfalls seit geraumer Zeit geschlossene „Zachschuster“ an der Lenggrieser Straße in Untergries hat neue Besitzer, und die haben Großes vor.

Die in Lenggries ansässigen Eheleute Sabine und Christian Kottmair (38 und 41) haben das Objekt Anfang des Jahres von der Tölzer Grüner Brauerei erworben. Sie wollen den denkmalgeschützten Altbau sanieren und daneben ein neues Gästehaus errichten. Ihr Konzept haben sie bereits mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Nun stimmte auch der Gemeinderat ihrem Vorhaben einmütig zu und brachte dazu noch eine darauf abgestimmte Änderung des Bebauungsplans für dieses Sondergebiet auf den Weg. Die soll nun im „beschleunigten Verfahren“ erfolgen, damit bereits im Herbst mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.



Bürgermeister Stefan Fadinger zeigte sich hoch erfreut: „Wir sind froh, dass wir wieder so einen Betrieb nach Gaißach bekommen.“ Sabine Kottmair kommt aus der Branche, hat in Fünf-Sterne-Hotels in München und am Tegernsee gearbeitet. Zusammen mit ihrem Mann, der ein versierter Handwerker ist, möchte sie sich in Gaißach ihren Traum vom eigenen Hotel erfüllen. „Unser Ziel ist ein bodenständiger Betrieb, ein Landgasthof mit bayerischer Küche“, versichert sie. Ihre Zielgruppe seien Aktivurlauber und Familien – und natürlich einheimische Restaurantgäste. Am Hotel führt nicht nur die Kreisstraße, sondern auch der Radweg in den Isarwinkel vorbei.



Der Biergarten bleibt, zusätzlich gibt es einen Seminarraum.

Südlich des Bestandsgebäudes soll mit gleicher Firstrichtung ein größerer Neubau mit zwei Vollgeschossen und Dachgeschoss für 24 Doppelzimmer und eine Ferienwohnung entstehen. Beide Gebäude wachsen durch einen erdgeschossigen Verbindungstrakt zu einer Einheit zusammen. Die Ferienpension mit Wellnessbereich soll in allen Etagen barrierefrei sein, wofür der Einbau eines Personenliftes notwendig ist. Der bot dann in der Diskussion auch den einzigen „Stein des Anstoßes“, weil die Aufzugsüberfahrt wie ein Block aus der Dachhaut herausragt. Hier möchte sich die Gemeinde für eine optisch verträgliche Ausgestaltung einsetzen. Auf jeden Fall müsse er, so der Gemeinderat, deutlich unter der Firsthöhe bleiben.



Bei der Sanierung des denkmalgeschützten Kernbereiches, der aus dem Jahr 1786 datiert ist, wird ein 107 Quadratmeter großer Frühstücks- und Seminarraum entstehen. Der bestehende Biergarten bleibt in vollem Umfang erhalten. Geplant ist ferner der Bau einer Tiefgarage mit 19 Stellplätzen, mit der die für das Grundstück insgesamt erforderlichen 55 Stellplätze nachgewiesen werden können. Rainer Bannier