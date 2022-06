Gaißach: Erschließung der Sonntraten soll ausgebaut werden

Sonntraten aus einer wenig bekannten Perspektive, von Südosten aus: Der steile Stufenweg verläuft am Bergrücken ganz links. Die Serpentinen des weiter östlich verlaufenden Fahrweges befinden sich in der Hangmitte, unterhalb des höchsten Punktes und kaum erkennbar hinter den Baumreihen. © rbe

Gaißach – Die Gaißacher „Sonntraten“ ist ein Almweidegebiet und ein Wanderparadies. Zur besseren Erschließung ihrer Alm möchten die Bergbauern nun den dort bereits bestehenden Fahrweg ertüchtigen. Die Gemeinde unterstützt sie dabei.

Vor 40 Jahren haben Wanderer die Gaißacher Sonntraten noch buchstäblich links liegen gelassen. Doch nachdem sich deren landschaftliche Schönheit herumgesprochen hat, sind sie zu einem überregional bekannten und ganzjährig frequentierten Ausflugs­ziel geworden. Bei diesem Juwel handelt es sich um eine von Almbauern geschaffene offene Kulturlandschaft mit freien Ausblicken in den Isarwinkel und das Karwendel.



Geprägt wird der bereits vor Jahrhunderten gerodete Südhang des 1.096 Meter hohen Schürfen­kopfes durch den von Menschenhand so gestalteten charakteristischen Wechsel von Weideflächen und zahlreichen, sie unterteilenden langen Reihen aus Bäumen und Sträuchern. Dadurch sind die einzelnen Weiden besser vor Wind und Bodenerosion geschützt.



Befestigter Steig verhindert Chaos

Ein von der Gemeinde angelegter gebührenpflichtiger Wanderparkplatz bei Grundern und ein befestigter Steig mit stellenweiser Abzäunung sorgen heute dafür, dass es dort nicht zu einem Chaos kommt: dass die rutschgefährdeten, steilen Almweiden unter den Tritten tausender Erholungssuchender nicht Schaden nehmen, und dass ein friedvolles Nebeneinander von Weidewirtschaft und Wandertourismus möglich bleibt.



Der südwestliche Anstieg („Steig“) verläuft ziemlich direkt. Er ist steiler und wurde mit vielen Trittstufen befestigt. Der viel weiter östlich verlaufende, deutlich flachere Anstieg („Weg“) durch die vom Isartal abgewandten Seite des Berges folgt lange dem befahrbaren Almerschließungsweg.



Für bessere Entwässerung

Dieser Fahrweg ist derzeit nur bis in eine Höhe von 880 Meter stabil befestigt. Nun möchten die Almbauern auch dessen Fortsetzung mit zwei Serpentinen bis auf einen Geländeabsatz in 980 Meter Höhe in gleicher Weise ertüchtigen. Dazu gehört insbesondere auch eine bessere Entwässerung der Weganlage.



Klar ist, dass diese Maßnahme zum Wegeunterhalt an solch einer „bekannten“ Örtlichkeit weit mehr im Fokus der Öffentlichkeit steht, als das anderswo der Fall wäre. Fachlich zuständig ist das in München ansässige Amt für ländliche Entwicklung.



Die Gemeinde, die laut einstimmigem Ratsbeschluss die Bauträgerschaft übernehmen wird, unterstützt auf jeden Fall den Plan der Almbauern. Das Verfahren für das staatlich geförderte Vorhaben steht erst am Anfang. Rainer Bannier