Gaißacher Gemeinderat lehnt Bau einer Geräte- und Lagerhalle in Untergries ab

Von: Franca Winkler

Einige Bauanträge hatte der Gaißacher Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung zu bearbeiten. © Daniel Wegscheider

Gaißach – Über acht Bauanträge hat der Gaißacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beraten – davon wurden sechs mit verschiedenen Auflagen und Einschränkungen befürwortet und zwei für nicht genehmigungsfähig befunden.

Grünes Licht gab es etwa für eine neue Landschaftsgärtnerei an der Bundesstraße 13. Auf Anraten des Gaißachers Gremiums noch einmal umgeplant werden soll dagegen ein größeres Vorhaben direkt gegenüber des Handwerkerhofes in Untergries.

Ein bekannter Gartenbaubetrieb im Isarwinkel, der bislang unter Adressen in Schlegldorf und an der Weidenstraße in Gaißach-Untergries firmierte, bekommt nun südlich des Betonwerkes Willibald eine Dauerlösung und „eine neue Heimat“, wie es Gaißachs Bürgermeister Stefan Fadinger zum Ausdruck brachte.



Der geplante Abbruch eines landwirtschaftlichen Stallgebäudes und Neubau einer landwirtschaftlichen Geräte- und Lagerhalle an ein bestehendes Wohnhaus in prominenter Lage am Ortseingang von Untergries fiel nicht wegen seiner doch recht stattlichen Dimensionen durch: Es missfiel vielmehr, dass der Wirtschaftsteil mit dem rückwärtigen, sehr viel kleineren bestehenden Wohnteil einfach keine gefällige, dem Ortsbild zuträgliche Einheit bildet.



Gaißach: Asymmetrisches Dach stört Gemeinderäte - Zustimmung fand denkmalgeschütztes Wohnhaus

Insbesondere an dem aus planerischen Notwendigkeiten asymmetrischen Dach störten sich mehrere Gemeinderäte, darunter auch Thomas Gaisreiter, der als Bauexperte in Diensten der Gemeinde steht. Nach ausgiebiger Erörterung mit dem Planer Franz Rest (ehemals Gemeinderat) legte das Gremium dem Bauherrn eine Umplanung nahe, die ein Gesamtkonzept für Wohn- und Wirtschaftsteil beinhaltet.



Zustimmung fand der Umbau eines denkmalgeschützten Wohnhauses mit ehemaligem Wirtschaftsteil im Außenbereich des Steinbachtals, nachdem die Bauherrin ihr Vorhaben bereits mit den zuständigen Fachstellen abgestimmt hatte. Zustimmung fanden weiterhin ein An- und Umbau mit einer zusätzlichen Wohneinheit in Untergries, eine Dachstuhlerhöhung in Anger sowie Umbauten zum Einbau von Hackschnitzelheizungen in Puchen und in Taxern. Im letzteren Fall muss der Eigentümer noch den noch nicht erfassten tatsächlichen Wohnungsbestand im Anwesen darlegen.



Keine Zustimmung hingegen fand ein Antrag im Gewerbegebiet Untergries für einen Betriebshallen-Anbau. Grundsätzlich sei das umsetzbar, betonte der Gemeinderat. Allerdings müsse der Bauherr erst noch eine Lösung für sein Stellplatz-Problem finden und endlich den Begrünungsplan für den Bestand umsetzen. Rainer Bannier