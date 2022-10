Gaißach und Lenggries suchen dringend ein neues Bestattungsunternehmen

Der gemeindliche Friedhof am Dorfrand von Gaißach. © Rainer Bannier

Gaißach/Lenggries – Gaißach und Lenggries haben kein zuständiges Bestattungsunternehmen mehr. Auch eine Ausschreibung brachte bisher wenig Erfolg. Nun hoffen die Kommunen um Vorschläge aus der Bevölkerung.



Auf dem gemeindlichen Friedhof müssen ab Januar die Bestattungen neu organisiert werden. Lenggries und Gaißach sind davon in gleicher Weise betroffen, da das bislang zuständige Tölzer Bestattungsunternehmen Riedl seinen Vertrag zum Jahresende für beide Gemeinen gekündigt hat. In Gaißach hat man daraufhin mit einer Ausschreibung zehn Bestattungsunternehmen in weiterem Umkreis angeschrieben und um eine Angebotsabgabe gebeten. Die Resonanz darauf war jedoch gleich null.



Jetzt ist guter Rat teuer, denn nun muss bei diesem laut Bürgermeister Stefan Fadinger „hochsensiblen Thema“ auf die Schnelle eine Ersatzlösung gefunden werden. Trauernde Angehörige dürften zum Schmerz und zum bürokratischen Hürdenlauf, den jeder Todesfall so mit sich bringt, nicht auch noch „einem zusätzlichen Stress ausgesetzt werden“, dass sich womöglich niemand zuständig fühlt für viele Abläufe einer Erdbestattung.

Bestatter Max Riedl berichtet technisch aufwändigen und personalintensiven Abläufen

Max Riedl hatte in seiner Kündigung darauf hingewiesen und beklagt, dass mit der Zeit immer mehr Aufgaben – darunter der Aushub der Grabstelle und die Bereitstellung der Sargträger – auf die Bestatter abgewälzt worden seien. Von diesen offenbar wenig lukrativen und immer schwieriger organisierbaren, weil technisch aufwändigen und personalintensiven Abläufen, will sich der Bestatter trennen und sich wieder ganz auf seine „eigentlichen Aufgaben“ konzentrieren.



Bürgermeister Stefan Fadinger berichtete in der Gemeinderatssitzung von seinem Gespräch mit der Stadt Bad Tölz: Wie auch sein Lenggrieser Amtskollege Stefan Klaffenbach, habe er über die Möglichkeit verhandelt, ob eine Kooperation mit der städtischen Friedhofsverwaltung möglich sei, denn in der Kreisstadt organisiert diese die notwendigen Abläufe in Eigenregie. Umsonst, wie Fadinger mitteilte, denn Bürgermeister Ingo Mehner habe ihm unmissverständlich deutlich gemacht, dass die Friedhofsverwaltung bereits jetzt an ihre Grenzen stoße und sich regelmäßig der Unterstützung des städtischen Bauhofs bedienen müsse.



Kirchlicher Friedhof in Gaißach ist nicht betroffen

Wie es nun in Gaißach weiter geht, ist also völlig offen. Betroffen ist hier allerdings wohlgemerkt nur der neue gemeindliche Friedhof am Dorfrand, wo laut Fadinger „jährlich rund zehn Erdbestattungen stattfinden, Tendenz steigend“: Die Mehrzahl der Bestattungen fände in Gaißach noch auf dem kirchlichen Friedhof bei St. Michael statt, wo die alteingesessenen Familien ihre Grabstellen hätten, erklärte Fadinger. Dort übernehme bislang und auch weiterhin Landwirt Franz Brandhofer („Koanz“) rein nebenerwerblich aus alter Familientradition diese Arbeiten. „Auf meine Anfrage hat er mir aber mehrfach klar und deutlich gesagt, dass angesichts seiner vielen anderen Verpflichtungen mehr für ihn nicht geht.“



Die neu zu regelnden Aufgaben für den gemeindlichen Friedhof sind nicht nur aus Pietätsgründen keine leichten und verlangen auch einiges an Geschick und Erfahrung: Auf Friedhöfen geht es zwischen den Gräbern recht eng zu. Selbst mit Spezialmaschinen ist der Grabaushub eine diffizile Angelegenheit, damit man keinen Flurschaden anrichtet und Nachbargräber beschädigt.



In ihrer Ratlosigkeit richten sich Bürgermeister und Gemeinderat mit einem „Appell“ an die Gaißacher Einwohner, mit guten Ideen und Unterstützungsangeboten bei der Suche nach neuen Lösungen zu helfen: „Welcher entsprechend ausgestattete Betrieb kann uns helfen? Wer möchte sich als Sargträger bereitstellen? Eine riesengroße Hoffnung sind auch unsere rüstigen Rentner.“ Rainer Bannier