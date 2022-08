Gaißach verlängert Patenschaftsmodell für in Not Geratene für drei Jahre

Gaißach verlängert Patenschaftsmodell für in Not Geratene für drei Jahre. © Wegscheider

Gaißach – Die Gemeinde beteiligt sich für drei weitere Jahre an einem Familienpaten-Modell in Trägerschaft der Diakonie, das vor drei Jahren per Anschubfinanzierung gestartet wurde und jetzt bald ausgelaufen wäre.



Das hat jetzt der Gemeinderat Gaißach beschlossen. Das Modell umfasst Isarwinkler Gemeinden, die sich zu einem „Sozialraum-Süd“ zusammengeschlossen hatten (wir berichteten). Dessen Arbeit vor Ort zur Unterstützung von in Not geratenen Familien übernehmen Ehrenamtliche, Organisation und Koordination der angebotenen Hilfen obliegen der Diakonie.



Dadurch entstehen doch einige Kosten, deren Aufteilung auf die beteiligten Gemeinden zur Hälfte anhand der Einwohnerzahlen, zur anderen Hälfte anhand der tatsächlichen Fallzahlen berechnet wird. In Gaißach gab es laut Bürgermeister Stefan Fadinger bislang einen solchen Fall. rbe