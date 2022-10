Gemeinderat Gaißach diskutiert über Möglichkeiten, um kommunale Energie einzusparen

Teilen

Vielerorts wird über die Weihnachtsbeleuchtung diskutiert, ob sie in Zeiten der Energiekrise sinnvoll ist. In Gaißach darf der Christbaum vor dem Rathaus weiter leuchten. © IMAGO/Rene Traut

Gaißach – Vielerorts wird derzeit darüber diskutiert, wie der Energieverbrauch in Städten und Kommunen gesenkt werden kann, um dadurch Kosten einzusparen. So auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Gaißach.



Dabei hat das Gremium hauptsächlich über den Stromverbrauch diskutiert: Zukünftig soll darauf geachtet werden, dass in Schule, Kindergarten, Handwerkerhof, Bauhof sowie im Rathaus die Beleuchtung nicht unnötig brennt. Das gelte auch für die Straßenbeleuchtung – natürlich mit stromsparender LED-Technik.

Auch der Christbaum vor dem Gaißacher Rathaus war Thema und darüber wurde abgestimmt. Vier Gemeinderäte, unter ihnen Bürgermeister Stefan Fadinger, hätten auf den beleuchteten Baum verzichten können – doch eine Mehrheit von zehn Gemeinderäten hielt es wie Susanne Merk. Sie plädierte dafür, „die Kirche im Dorf zulassen“ und auf das Zeichen der Hoffnung in der „staaden Zeit nicht zu verzichten“. Rainer Bannier