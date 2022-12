Gaißacher Bürgerversammlung: Wenig Diskussion, aber viele Fragen

Gaißach – Die Gaißacher beschäftigten in der jüngsten Bürgerversammlung Fragen zu Flüchtlingen, Wohnraum und um die Zukunft des ehemaligen „Jägerwirt“.

Bürgerversammlungen verlaufen in Gaißach immer absolut harmonisch. Das galt auch für die gutbesuchte Neuauflage beim Mühlwirt nach zweijähriger Unterbrechung infolge von Corona. Nach dem sehr ausführlichen Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters gab es auch diesmal keinen größeren Diskussionsbedarf seitens der anwesenden Bürger.



Angesichts einer drohenden neuen Flüchtlingswelle sprach Martin Oswald aber eine möglicherweise zu erwartende Inanspruchnahme der Schulturnhalle für die Unterbringung von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen an. „Das ist gegenwärtig nicht zu befürchten“, versicherte daraufhin Landrat Josef Niedermaier. „Wann immer es geht, will der Landkreis die Kommunen verschonen.“

Auch Bürgermeister Stefan Fadinger und dessen Stellvertreter Franz Hartl brachten zum Ausdruck, dass man im Dorf weiterhin ganz auf die „bestens bewährte dezentrale und kleinteilige Unterbringung“ setze.



46 Flüchtlinge in Gaißach untergebracht

Zum aktuellen Stand nannte Fadinger auch die Zahlen: „Im Dorf leben momentan 46 Flüchtlinge, 32 von ihnen sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.“ Dann wurde Fadinger politisch und kritisierte die Berliner Ampel-Koalition, weil sie „jetzt den Zuzug immer weiter forciert, gleichzeitig aber die Ziele beim Wohnungsbau weit verfehlt“. Sein Urteil über die Lage: „Vor der Zuwanderung muss man erst Wohnraum schaffen. Auch den Einheimischen hilft man bei diesem Problem nicht.“



Keine Versammlungsstätte in Gaißach möglich

Marianne Oswald machte sich für einen „Veranstaltungsort für Feste“ im Bereich der Kirche im Ortsteil Dorf stark: „Bitte keine Ausreden, Gaißach sollte sich das leisten, die Schulturnhalle ist dafür viel zu weit weg“. Fadinger machte in seiner Erwiderung indes deutlich, dass da „nichts zu machen“ sei: „Wir haben uns vergeblich bemüht, aber die Eigentümer des „Jägerwirts“ wollen nur Wohnungen bauen – und der Gesetzgeber schützt emissionsrechtlich die Mieter.“ Deshalb sei dort keine Versammlungsstätte möglich.



Kaspar Schmidtner übte Kritik daran, dass im Dachgeschoss des Kindergartens nicht mehr Wohnungen geschaffen werden. „Wir schaffen drei Wohneinheiten, mehr sind aus brandschutzrechtlichen und baustatischen Gründen nicht möglich“, versicherte der Bürgermeister. Diese Auskunft stützte auch Bauleiter Franz Rest jun. mit seiner Aussage.



Sepp Gaisreiter beklagte sich über den Zustand der nicht asphaltierten Zufahrt zum Reiserlift und den zwei dort angesiedelten Lokalen. „Da sind zuerst die betroffenen Anrainer gefragt und sollten sich an einen Tisch setzten“, wies der Bürgermeister auf deren eigene Zuständigkeit hin.



Verkehrswende: „kostet viel Geld“

Als Gastredner sprach Landrat Josef Niedermaier noch die weiter steigende Kreisumlage („die dritt niedrigste in Oberbayern, unser Landkreis arbeitet mit weniger Personal als es der Standard ist“) und ging auch auf die angestrebte Mobilitätswende ein: „Die kostet sehr viel Geld.“ Gaißach sei mit seinen zwei Bahnhöfen in einer vergleichsweise guten Lage. Generell müsse aber noch viel getan werden. Ein Dorn im Auge ist dem Landrat der „Ticketwahnsinn beim MVV“. Aber auch die Bürger müssten ihre Gewohnheiten hinterfragen lassen hinsichtlich einer extrem hohen Fahrzeug- und Verkehrsdichte in unserem Landkreis.



Weil Fadinger nun bereits seit zehn Jahren im Amt ist, würdigte Stellvertreter Franz Hartl dessen Wirken und unterzog ihn einem launigen „Wissenstest“. Für diese „kleine Fragestunde“ hatten ihm seine Maulwürfe im Rathaus eine Fülle von Zahlen und Daten zugespielt, die deutlich werden ließen, was es in dieser Zeit so alles zu tun gab und auf der Tagesordnung stand.



Abschließend brachten Hartl und Fadinger ihren Dank zum Ausdruck an alle Mitbürger, die sich im Dorf ehrenamtlich für das Gemeinwohl eingesetzt haben. Rainer Bannier