Gaißacher Kaspar Rest ist Deutscher Schülermeister im Fingerhakeln

Ohne Gegenwehr: Gegen die Kraft von Kaspar Rest (r.) hatte kein Kontrahent eine Chance.

Landkreis – Kaspar Rest beeindruckt: Der 15-jährige Gaißacher hat breitere Schultern, ist 1,95 Meter groß, wiegt 116 Kilogramm und entscheidet alle Fingerhakeln-Turniere für sich.

Bei den Bayerischen Schülermeisterschaften der Fingerhakler im Lenggrieser Alpenfestsaal gab es niemanden, der ihm Paroli bieten konnte. Rest gewann all seine Kämpfe und holte den Titel in seiner Altersklasse.

Nervös sei er nicht gewesen, sagt der Hüne – trotz der großen Kulisse von 300 Zuschauern. Nur ein einziges Mal kam er für Sekundenbruchteile in Bedrängnis – im Vorrunden-Duell mit Vizemeister Jakob Baur (Ammergau). „Er hat weggerissen wia a Ochs“, sagt Rest schmunzelnd. Einen Moment lang war Rest verblüfft, dann zog er den Konkurrenten auf seine Seite. Für ihn war es der erste große Titel seiner Karriere. Damit er so in Form kam, übte er jeden zweiten bis dritten Tag zu Hause am Fingerhakel-Stand.



Fast noch souveräner sicherte sich Christoph Rueß aus Farchant den Titel in der Altersklasse der 12- bis 13-Jährigen. Auch er gewann all seine Kämpfe, und das in einer rekordverdächtigen Geschwindigkeit. So mancher Gegner schüttelte nach einem Kampf im Zehntelsekunden-Bereich nur den Kopf und klopfte Rueß auf die ebenfalls sehr breiten Schultern. „Plagen habe ich mich kein einziges Mal müssen“, sagt der Fingerhakler aus dem Gau Werdenfels, der „so oft er Lust hat“ zu Hause trainiert. Für Rueß ist es nicht der erste Erfolg, er wurde bereits Werdenfelser Meister und Alpenländischer Vizemeister. Im Gegensatz zu Rest setzt er vor allem auf seine Schnelligkeit.



Technisch immer ausgereifter

Anton Bader, Landespräsident der Fingerhakler, staunte über das hohe Niveau der Kämpfe: „Technisch wird es immer ausgereifter. Man merkt, dass sich die Trainer mit den Buben abgeben.“ Ein Erfolgsrezept gebe es nicht, oft sei die Tagesform entscheidend. „Am einen Tag daziehst gar nix, und am nächsten Tag geht’s ganz gut.“



Bader machte keinen Hehl daraus, wie erleichtert er über das große Interesse an den Bayerischen Meisterschaften ist: „Dieses Mal haben über 100 Kinder und Jugendliche mitgemacht – mehr als in der Vor-Coronazeit.“ Der Verband habe die Zwangspause gut überstanden.

Brodelnde Stimmung

Im Lenggrieser Alpenfestsaal brodelte es fünf Stunden lang. Ohne Unterbrechung hallten die Schlachtrufe „Isargau, Isargau – „Ammergau, Ammergau“ und „Werdenfois, Werdenfois“ durch den Raum. Ganz anders als bei der letztjährigen Schüler-Meisterschaft, die der Gau Auerberg ausgerichtet hatte. Damals sei die Atmosphäre „geradezu unheimlich“ gewesen, erinnert sich Bader, weil keine Eltern anwesend sein durften und Abstände eingehalten werden mussten: „Wir sind den Auerbergern dankbar, dass sie sich es trotz der erschwerten Bedingungen angetan haben“, sagt er.



Kassier Josef Brandhofer empfand die Ausbeute der jungen Isargau-Kämpfer als „nicht so optimal“. Nur drei Kämpfer schafften es, Punkte zu sammeln. Kaspar Rest holte als Tagessieger sechs Punkte. Schorschi Krinner sammelte als Vierter in der Altersklasse der bis Siebenjährigen drei Zähler und Thomas Wasensteiner als Fünfter weitere zwei. Mit elf Punkten landete der Isargau auf Rang vier hinter dem siegreichen Gau Auerberg (40), den zweitplatzierten Werdenfelsern (29) und dem Ammergau (22). Das mittelprächtige Ergebnis des Isargaus sei wohl auch eine Folge von Corona. Viele Monate lang sei überhaupt nicht trainiert worden, sagt Brandhofer: „Wir haben ausgesetzt, denn wenn es keine Meisterschaften gibt, hat man kein Ziel, auf das man hin trainieren kann. Da fehlt einfach die Freude.“



Pizza zur Einstimmung

Sechs Wochen vor den Bayerischen Meisterschaft habe das Training wieder begonnen: „Die Kinder hatten richtig Freude und waren heiß auf den Wettkampf.“ Mit einem gemeinsamen Pizzaessen stimmte sich das Team auf den Wettkampf ein – und im letzten Kampf des Tages klappte es schließlich dank Kaspar Rest noch mit dem Titelgewinn. Brandhofers Fazit: „Es waren faire Kämpfe, es gab keine schweren Verletzungen – es hat gepasst.“ Patrick Staar