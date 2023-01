Jahresvorschau Gaißacher Projekte: Kindergarten, Turnhalle und LED-Laternen

Einweihung im kommenden Herbst: Bürgermeister Stefan Fadinger steht vor dem neuen Ostflügel des Kindergartens. Links dahinter der bereits im Vorjahr bezogene neue Südflügel. © Rainer Bannier

Gaißach – Jahresvorschau der Gemeinde Gaißach: Größte Projekte sind die Erweiterung des Kindergartens in Obergries sowie der Bau einer neuen Turnhalle an der Schule. Während ersterer im Zeitplan ist, verschiebt sich letzteres.

Mit ihrer engen Anbindung an die beiden wesentlich größeren Nachbarn Bad Tölz und Lenggries hatten die Gaißacher schon immer einen topografischen und strategischen Standortvorteil: Auf kostenträchtige und im laufenden Unterhalt besonders teure „Luxusprojekte“ wie etwa beheizte Schwimmbäder konnte man hier immer guten Herzens verzichten und sich auf das „wirklich Notwendige“ konzentrieren. Dementsprechend sehr gut steht die Gemeinde in finanzieller Hinsicht da.



Die beiden größten Bauvorhaben im Dorf sind gegenwärtig die Kindergarten-Erweiterung in Obergries und der Bau einer neuen Zweifach-Turnhalle an der Schule. Wie geht es damit voran, wann erfolgt die Fertigstellung und wie entwickeln sich die Kosten? Das wollten wir von Bürgermeister Stefan Fadinger (CSU/FWG) bei einem Ortstermin an den Baustellen wissen.



Nach der Corona-Pandemie möchte der Bürgermeister den Blick nun wieder ganz nach vorne richten: „Wir sind gut durch die Krise gekommen. Unsere Gemeinde ist gut aufgestellt“, versichert Fadinger. Beim Kindergarten liege man voll im Zeitplan und auch im Kostenrahmen: „Bereits Pfingsten können die Gruppenräume im neuen Ostflügel bezogen werden. Im Herbst soll die Einweihung gefeiert werden – ganz pünktlich zum 50-jährigen Bestehen unseres Kindergartens.“ Anschließend erfolge dann noch der Umbau des westlichen Altbaus mit der Schaffung einer zweiten Krippengruppe.



Beim Neubau der Zweifachturnhalle läuft es laut Fadinger hingegen nicht ganz so glatt: „Da gibt es noch Lieferschwierigkeiten bei der technischen Ausrüstung, und auch den Kostenplan werden wir nicht ganz einhalten können.“ Dennoch geht Fadinger davon aus, dass die Turnhalle „zum Beginn des neuen Schuljahres, also im September 2023“ fertig sein wird.



Apropos Turnhalle: In der Gaißacher Bürgerversammlung Anfang Dezember hatten der Bürgermeister und Landrat Josef Niedermaier (FW) noch Optimismus verbreitet hinsichtlich einer weiterhin machbaren dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen im Dorf, ohne dass es zur Beschlagnahmung der Gaißacher Turnhalle kommen muss.

Wir fragten den Bürgermeister, ob es dabei bleibt, wenn die Zahlen noch weiter steigen? „Wir versuchen mit allen Mitteln, entsprechenden Wohnraum vermitteln zu können, auch von privater Seite“, versichert Fadinger. Gerade erst hätten die Oberland Werkstätten zwei Appartements an den Landkreis vermietet. „Auch nach Corona nie wieder Schulsport, das wäre doch eine Katastrophe!“



Und was steht sonst noch bald an? „Die Gemeinde wird die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umstellen und weitere Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Kindergarten und Turnhalle errichten“, betont Fadinger. Ebenfalls geplant seien Umbau und Modernisierung des Bauhofes in Untergries sowie die Sanierung der Wasserversorgung mit Erneuerung der Fahrbahn im Bereich des Kindergartens.



Übrigens steht in Gaißach heuer auch noch ein Jubiläum an: Anfang Juli wird der Christliche Bauernverein sein 150-jähriges Bestehen groß im Dorf feiern. Rainer Bannier