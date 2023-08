Gaißacher Trinkwasser wird um 21 Cent teurer

Die letzte Erhöhung des Trinkwasserpreises in Gaißach fand im Jahr 2019 statt. © gb

Gaißach - Der Trinkwasserpreis steigt in der Gemeinde Gaißach zum 1. Oktober von 84 Cent auf 1,05 Euro netto (brutto von 90 Cent auf 1,12 Euro) pro Kubikmeter Wasser.

Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Vorausgegangen war eine umfangreiche neue Beitragskalkulation, in der auch die hohen Investitionen der Gemeinde in die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Wasserversorgung mit eingeflossen sind. Die letzten beiden Preiserhöhungen fanden 2009 und 2019 statt.

Stärker angehoben werden die verbrauchsunabhängigen Herstellungsbeiträge

Wesentlich stärker, nämlich um rund 95 beziehungsweise 80 Prozent angehoben werden jetzt auch die verbrauchsunabhängigen Herstellungsbeiträge: Sie fallen immer dann an, wenn ein Neubau erstmalig an die Wasserversorgung angeschlossen wird. Errechnet werden sie anhand der Grundstücksfläche und der Geschossfläche des Gebäudes. Bezogen auf das Grundstück steigen sie von 85 Cent auf 1,66 Euro netto pro Quadratmeter (brutto von 91 Cent auf 1,78 Euro), bei der Geschossfläche von 3,83 auf 6,98 Euro netto (brutto von 4,10 auf 7,47 Euro) pro Quadratmeter.



Stefan Fadinger Bürgermeister in Gaißach. © Gemeinde

Die Bereitstellung von einwandfreiem Trinkwasser ist in Bayern keine Handelsware und kein Betätigungsfeld für Investoren, sondern immer noch eine kommunale Pflichtaufgabe. Diese Aufgabe nimmt auch die Gemeinde Gaißach sehr ernst und sichert eine hohe Qualität zu einem leistungsgerechten Preis. Entsprechend dem kommunalen Abgabengesetz gilt für die Gemeinde dabei das „Kostendeckungsprinzip“. Es besagt, dass die Gemeinde beim Trinkwasser keine Gewinne erwirtschaften, aber auch keine Verluste subventionieren darf.

Gaißacher Kämmerer stellt fest: alten Beiträge zukünftig nicht mehr kostendeckend

Der Gaißacher Kämmerer Johann Fischhaber hatte im Vorfeld der Entscheidung für den Gemeinderat eine neue Beitragskalkulation erstellt und war dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass die alten Beiträge zukünftig nicht mehr kostendeckend sind. Dem von ihm ermittelten neuen kostendeckenden Wert für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2027 folgte der Gemeinderat nun einstimmig. Eine Neukalkulation der Abwassergebühren erfolgt übrigens erst 2025.

Am Schluss noch ein Hinweis von Bürgermeister Stefan Fadinger an alle Hausbesitzer, die zum Beispiel durch einen nachträglichen Speicherausbau zusätzlichen Wohnraum gewonnen haben: Wenn diese neuen Geschossflächen der Gemeinde noch vor dem 1. Oktober gemeldet werden, erfolgt die Berechnung des Herstellungsbeitrags noch nach den alten Kostensätzen. Rainer Bannier