„So ein Blödsinn“

Gams in Gefahr: „AkTIERvisten“ protestierten auf dem Herzogstand

Kochel – An einem der letzten schönen Sonntage in dieser Wandersaison machten drei „AkTIERvisten“ auf den ihrer Ansicht nach bedrohlich gesunkenen Bestand der Gams aufmerksam. Mit einem Plakat und Stegreifspiel auf dem Herzogstand stellten sie eine Forderung ganz klar auf: „Der Abschuss der Gämsen an Herzogstand und Heimgarten muss aufhören.“

Sylvia Arlette Greif, Angelika Selbmann und Harald Matzke machen sich nicht viel aus Anfeindungen. Zweifelsohne zogen die „AkTIERvisten Oberland“ – eine Gruppe, die sich aktiv für Tierschutz vor Ort einsetzt – am Hotspot Herzogstand etliche Blicke auf sich. „Wir beobachten nach wie vor einen dramatischen Rückgang der Gämsen an Herzogstand und Heimgarten“, prangerten Greif, Selbmann und Matzke an.

Schuld sei die Bejagung

Schuld daran sei vor allem der massive Abschuss der Tiere, so die Aktivisten. Zwar gelte ab Mitte Dezember bis Ende Juli eine Schonzeit für die tierisch geschickten Kletterer, jedoch laut Greif nicht am Herzogstand. „Das ist das Gebiet des Staatsforstes“, ergänzt die „AkTIERvistin“. Greif lehnt sich ebenso allgemein gegen die Jagd als zunehmend etabliertes Hobby auf. „Hege und Pflege – das vermisse ich hierzulande weitgehend“, so die Kochlerin. Mittlerweile sei es in Mode gekommen, den Jagdschein zu machen. Immer mehr Waidfrauen gebe es zudem. Auch unter den Gemeinderäten und Dorfoberhäuptern hierzulande fänden sich viele Jäger. Auf der Webseite www.faszination-jagdreisen.com eines örtlichen Anbieters und Gemeindevertreters etwa konnten Hobbyjäger bis vor einigen Monaten noch sogar Jagdreisen zur Gams in Bayern buchen.



Doch auch der Link zur Gamsjagd in Österreich funktioniert seit einigen Wochen nicht (mehr). Dass Greiff sich mit ihrer Auflehnung gegen die Jäger unbeliebt macht, ist der Kämpferin egal. Bei einer Veranstaltung sei sie sogar bedroht worden: „Pass auf, dass du nicht nächstes Mal einen Querschläger abkriegst“, soll einer der Jäger im Rahmen einer Aktion der AkTIERvisten ihr direkt ins Gesicht gesagt haben.



Aus Sicht vieler Förster gibt es mit den Gämsen ein Problem. Die Tiere fressen nicht nur Gräser und Kräuter, sondern auch die Triebe der jungen Bäume in den Bergwäldern, sodass diese nicht mehr richtig nachwachsen können. In Gebieten mit besonders vielen Gämsen können die Tiere schnell zu einer Gefahr für den Bergwald werden, sagen die Förster. Vor allem für die Schutzwälder.

„So ein Blödsinn“

Ignatz Ott kann das nicht nachvollziehen: „So ein Blödsinn“, sagt der Großweiler, der regelmäßig über die Kaseralm zum Heimgarten raufgeht. Er will beobachtet haben, dass in den letzten Wochen massiv Latschen unterhalb des Heimgarten-Nordhangs entfernt wurden. Ein Schutzgebiet für die Gämsen – „zerstört“, so Ott.



Die Bayerischen Staatsforsten halten den Bestand der Gämsen hingegen für gesichert. Seit 2020 laufen systematische Gamszählungen in den bayerischen Bergen, deren Zwischenbilanz nach Meinung des Ministeriums positiv ausfällt. Auf ihrer Webseite lässt Staatsministerin Michaela Kanniber verlauten, dass die Sorge über zu geringe Gamsbestände unbegründet sei. „Darauf weisen neueste wildbiologische Forschungsergebnisse aus zwei Forschungsgebieten im Karwendel und im Chiemgau hin. Alleine dort tummeln sich auf 12.500 Hektar zwischen 1200 und 1500 der hervorragenden Kletterkünstler.“



Die Ergebnisse legten ihrer Information nach nahe, „dass die Gams in Bayern keineswegs gefährdet ist.“ Dieser Eindruck sei, so die Information aus dem Ministerium, zuletzt fälschlicherweise durch die Aufnahme der Gams in die Vorwarnliste der Roten Liste Deutschlands entstanden.