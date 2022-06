Gastgeberversammlung in Lenggries: Neue Tourismusfachwirtin vorgestellt

Jung und Engagiert: Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (r.) und die neuen Mitarbeiterinnen der Tourist Information, (v.l.) Maria Bader, Anna Bichlmair sowie Natalia Glaser. © Hans Demmel

Lenggries – Als jung, engagiert und hoch motiviert stellte Stefan Klaffenbacher den Besuchern der Tourismus- und Gastgeberversammlung im Alpenfestsaal Maria Bader vor.

Die seit Januar 2022 als Leiterin der Tourist Information tätige Tourismusfachwirtin lieferte gleich den Beweis für die Klassifizierung des Bürgermeisters. Sie trat bei ihrer ersten Bilanz sicher auf und lieferte Zahlen, Daten und Berichte über die zurückliegenden Monate.

An die Werte der Vorjahre konnte mit der Übernachtungsbilanz freilich nicht angeknüpft werden. „Das Wintergeschäft 2021 ist nahezu komplett weggefallen“, erklärte Maria Bader. Waren es 2019 noch 303.938 Übernachtungen, wurden dergleichen 198.543 in 2021 registriert. Aber Bader lag daran, den interessiert lauschenden Zuhörern auch positives zu berichten. Besonders freute sie sich über einen hohen Kinder- und Jugendanteil (20 Prozent) unter den Gästen: „Im Kinderbereich sind wir sehr aktiv, haben die Gäste von morgen im Blick.“



100.000 Zugriffe mehr

Erfolgreiches gab es auch über die Website. Bader: „Vergangenes Jahr waren 100.000 Zugriffe mehr zu verzeichnen, als bisher.“ Und eine positive Entwicklung hat auch die Zahl der Betriebe für eine Online-Buchbarkeit im Bergparadies Lenggries angenommen.

Statt bisher 40 Anbietern (2020) sind es nun 46 (2021). „Das Buchungsverhalten der Gäste geht immer mehr in diese Richtung.“ Gastbetriebe, die sich bisher nicht dafür entschieden haben, ermunterte die Tourismusleiterin zum Einstieg und bot bei jeglichen Fragen Unterstützung an.



Wolfgang Brückl sprach zur Präsentation der „Digitalen Gästemappe“ und sagte: „Stellen wir uns der Herausforderung des digitalen Wandels. Er vereinfacht die Arbeitswelt entscheidend und sorgt für mehr Flexibilität“. Der Geschäftsführer von Bayerwald-Media weiter: „Wer die Chance der Digitalisierung für sich zu nutzen weiß, ist klar im Vorteil.“

Print-Medien noch bevorzugt

Allerdings machte Brückl auch deutlich: „Der Gast darf davon nicht genervt sein.“ Darauf zielte eine Wortmeldung aus der Versammlung: „Ich glaube kein System kann je ersetzen was der Gast bei uns besonders schätzt: Lenggries macht ganz speziell das Persönliche aus.“ Bei den Angeboten liegen in der Gästegunst geführte Wanderungen an erster Stelle. Ganz besonders geschätzt sind Abendwanderungen. Favorit bei den Kindern: ein Besuch bei der Bergwacht.



Zum Gastgeberverzeichnis und eventuellen Zweifeln an dessen Zeitmäßigkeit machte Bader deutlich: „Print-Medien sind auch in der heutigen Zeit noch bevorzugte Maßnahmen der Informationsbeschaffung. Prospekte werden zielgruppengerecht verteilt und dadurch überregional sichtbar.“

Bei der Vorstellung eines umfangreichen Sommerprogramms an Veranstaltungen machte Bader auf das erstmals geplante „Musikalische Schmankerlwochenende“ Ende Juli aufmerksam. Zudem wird es nächstes Jahr im Juni ein „Flößerfest mit Markttreiben“ geben. Hans Demmel